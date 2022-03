‘Messi geeft kraakheldere reactie op gefluit en gevloek van eigen fans’

Woensdag, 16 maart 2022 om 19:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Lionel Messi toonde op het veld weinig reactie op het gefluit vanaf de tribunes in het Parc des Princes, maar de 34-jarige superster van Paris Saint-Germain heeft intern wél van zich doen spreken, zo weet RMC Sport dankzij 'bronnen dicht bij de speler'. Messi steekt de hand in eigen boezem en is niet van plan om zich te laten wegjagen door de negatieve reactie van de PSG-fans.

Messi ging vorige week met de Parijse equipe in de Champions League tegen Real Madrid (3-1) teleurstellend ten onder en kreeg daarvoor dit weekend de rekening van de eigen supporters gepresenteerd. Bij terugkomst in eigen stadion, zondag tijdens de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (3-0 winst), werd Messi net als zijn ploeggenoot Neymar massaal uitgefloten en uitgescholden. De fanatieke aanhang van PSG legt de schuld voor de deceptie in het Santiago Bernabéu vooral bij het falen van de supersterren.

Voor Messi was het geen verrassing dat de harde kern van zijn club boos is, weet RMC Sport. De Argentijn weet dat hij niet gebracht heeft wat er na zijn zomerse komst vanuit Barcelona verwacht werd en is vastberaden om veerkracht te tonen. Hij wijkt niet af van het doel dat hij zich afgelopen zomer stelde: het winnen van de Champions League met PSG. Messi liep de afgelopen dagen zichtbaar geïrriteerd rond op Camp des Loges, de trainingsaccommodatie van PSG. Dat had dus vooral te maken met teleurstelling over zijn eigen prestaties in Frankrijk tot nu toe, en niet met de negatieve ontvangst van de fans. Geruchten over een terugkeer naar Barcelona verwijst RMC naar het rijk der fabelen: sinds afgelopen zomer is er geen contact meer geweest tussen Messi en de Catalanen.

Ángel Di María

Wie waarschijnlijk wél gaat vertrekken uit Parijs is Ángel Di María. De 34-jarige Argentijn heeft te horen gekregen dat zijn aflopende contract in principe niet verlengd wordt. PSG heeft daartoe een eenzijdige optie, die dus niet gelicht wordt. Di María geldt sinds zijn komst in 2015 als een van de sterspelers van de Franse grootmacht, maar zag zijn rol na de komst van Messi kleiner worden. Di María mag na 289 wedstrijden, 91 goals en 115 assists uitzien naar een nieuwe werkgever. Benfica werd deze week door het Portugese Record genoemd als serieuze optie. Bij die club beleefde Di María vanaf 2007 zijn doorbraak in het Europese voetbal, waarna hij in 2010 aan Real Madrid werd verkocht.