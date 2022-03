Heftige confrontatie tussen aanhangers van Chelsea en politie in Lille

Woensdag, 16 maart 2022 om 19:36 • Laatste update: 19:43

In de aanloop naar de returnwedstrijd tussen Lille OSC en Chelsea in de Champions League vinden confrontaties plaats tussen de politie en supporters van de Engelse club. Diverse meegereisde aanhangers uit Engeland schrijven getroffen te zijn door traangas, dat door de politie is ingezet. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de confrontatie.

Enkele supporters tweeten een foto van hun brandende ogen. "Dit was waarschijnlijk mijn slechtste ervaring rond een voetbalwedstrijd. We waren vredig aan het drinken bij een café voor uitsupporters en werden plots getroffen door traangas", schrijft een fan van Chelsea. "ZO VEEL PIJN, geslagen op m'n rug en lange tijd rondom traangas gestaan", zegt een jonge vrouw.

Een andere fan: "Probeerde mijn vriend weg te trekken en werd getroffen door de autoritaire Franse politie met traangas. Kon een paar minuten niet zien, ogen branden, weerzinwekkend van de politie. Het heeft een prachtige dag verpest. Veel anderen werden nog zwaarder getroffen." Vanuit de politie in Lille is nog niet gereageerd op de gebeurtenissen.

It was probably the worst experience at a football related place. We were really really peacefully drinking at the away pub but suddenly got involved in tear gas ?? I don't know why the police officers threw the gus bombs pic.twitter.com/czcLl8IPPz — Terry Komatsu(English) (@TerryKomatsu) March 16, 2022

SO MUCH PAIN battered on back and stood near tear gas for ages pic.twitter.com/9SKDRTtO8R — abbie (@clinicalchilly) March 16, 2022

Went for dinner, walked towards Lille station to head to ground, nowhere near the pub and my eyes are stinging. Love tear-gas. ?? — Matt Debono (@MattDebonoSI) March 16, 2022

tried to drag my mate out and got pelted by the authoritarian french police with a stick of tear gas, couldn’t see for a few minutes, eyes burning, just revolting from the police, kind of ruined an amazing day and many more had themselves done worse — charlie taylor ???? (@GNGEONBOTHSIDES) March 16, 2022