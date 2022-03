‘Feyenoord komt in zoektocht naar doelman uit bij 101-voudig international’

Feyenoord heeft de naam van Andriy Pyatov toegevoegd aan de lijst met potentiële tijdelijke vervangers van Justin Bijlow, zo weet 1908. De Rotterdammers onderzoeken of het mogelijk is om de 37-jarige doelman tijdelijk over te nemen van Shakhtar Donetsk, dat vanwege de Russische invasie in Oekraïne voorlopig geen wedstrijden speelt.

Pyatov is een zeer ervaren keeper die al sinds 2008 voor Shakhtar speelt en inmiddels op 480 wedstrijden voor de topclub staat. De laatste jaren komt de 101-voudig international van Oekraïne minder in actie, omdat het twintigjarige talent Anatolii Trubin doorgaans de voorkeur geniet. Het is onbekend of Pyatov oren heeft naar een tijdelijke overgang naar De Kuip. In dat stadion won de routinier overigens in 2017 nog een Champions League-wedstrijd met Shakhtar van Feyenoord (1-2). Pyatov was afgelopen zomer met Oekraïne actief op het EK, maar bleef achter Georgi Bushchan van Dynamo Kiev op de bank.

De FIFA heeft door de oorlogssituatie een 'buitengewone transfermarkt' geopend voor buitenlandse spelers in Oekraïne en Rusland, die ook geldt voor spelers uit Oekraïne zelf. Zij kunnen indien gewenst tot het eind van het seizoen bij een club in een ander land tekenen. Indien gewenst kunnen Pyatov en Feyenoord dus gebruik maken van de uitzonderlijke situatie en een tijdelijke overgang bewerkstelligen.

Bijlow is de rest van het seizoen uitgeschakeld, zo maakte Feyenoord woensdagmiddag bekend. De eerste keus van Arne Slot moet zich vanwege een voetblessure laten opereren en stelt zijn club daarmee voor een acuut keepersprobleem. Voorlopig neemt Ofir Marciano de plek onder de lat over van Bijlow, maar de Rotterdammers hopen een nieuwe doelman aan te trekken. De club zal ook dispensatie aanvragen bij de UEFA voor een inschrijving in de Conference League. Dat is kansrijk, want deze week kreeg Ajax al toestemming om de tussentijds aangetrokken Przemyslaw Tyton in te schrijven in de Champions League.