Vitesse neemt rigoureus besluit na stevige kritiek José Mourinho

Woensdag, 16 maart 2022 om 16:24 • Mart Oude Nijeweeme

Vitesse gaat voor de tweede keer in zeer korte tijd de grasmat vervangen, zo maakt de club bekend. Na afgelopen winter het veld al te hebben vervangen, gaat dat deze week opnieuw gebeuren. Aanleiding is de uiterst slechte staat van de mat. Het kwam de club op flinke kritiek te staan van onder meer José Mourinho, die in aanloop naar het Conference League-duel tussen Vitesse en AS Roma zei geschrokken te zijn.

Omdat de drainage in GelreDome niet naar behoren functioneert, werd afgelopen winter besloten een nieuwe grasmat aan te leggen. Afgelopen zomer gebeurde dat ook al. De drainage in het onderkomen van Vitesse hapert al langer. Het veld is dit seizoen zwaar belast door het grote aantal wedstrijden van de Eredivisionist. Vitesse was lange tijd op drie fronten actief. Sinds de uitschakeling in de TOTO KNVB Beker doet het nog mee om de Conference League en hoopt het een Europees ticket te bemachtigen voor volgend seizoen.

De nieuwe grasmat moet nog deze week worden aangelegd. De club zegt komende zondag, als RKC Waalwijk naar Arnhem komt, op het nieuwe veld te willen spelen. "De werkzaamheden zijn woensdag direct opgestart en zullen komende zaterdag al worden afgerond. Vitesse en RKC Waalwijk voetballen derhalve komende zondag al op de nieuwe grasmat", luidt het bericht op de website. "De oorzaak van het feit dat er nu alweer vervanging nodig is ligt buiten de macht van Vitesse, waardoor er voor de club geen extra kosten bij komen kijken."

De slechte staat van het veld kwam Vitesse onder meer op kritiek te staan van Mourinho, die afgelopen week met AS Roma afreisde naar GelreDome voor de heenwedstrijd in de Conference League. "Ik ben verrast door het slechte veld. Ik heb altijd op goede velden in Nederland gespeeld, maar dit is vreselijk slecht. Ik ben ervan geschrokken." Ook Loïs Openda sprak zich in negatieve zin uit over de ondergrond. Donderdagavond staat de return in Rome op het programma, waar de ploeg van Mourinho een 0-1 voorsprong verdedigt.