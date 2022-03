‘Manchester United laat oog vallen op Chelsea-manager Tuchel’

Woensdag, 16 maart 2022 om 14:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:55

Manchester United houdt de situatie van Thomas Tuchel bij Chelsea nauwlettend in de gaten. The Red Devils zijn onder de indruk geraakt van de Duitse oefenmeester. Chelsea gaat, sinds de overheid eigenaar Roman Abramovich op een Britse sanctielijst heeft gezet, een onzekere toekomst tegemoet, waardoor Tuchel op de radar van United is verschenen bij de zoektocht naar een nieuwe manager.

United weet dat Tuchel een contract heeft tot medio 2024 en heeft verklaard dat hij tot het einde van het seizoen bij Chelsea zal blijven, maar de benarde situatie van de Londense club heeft de leiding van United alert gemaakt, zo meldt The Guardian. Chelsea heeft tot 31 mei een speciale licentie gekregen om alle ‘voetbalgerelateerde activiteiten’ te kunnen voortzetten, maar als de club dan nog niet verkocht is, dreigt dit grote gevolgen te hebben voor the Blues.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tuchel heeft indruk gemaakt op United met zijn CV. Vorig jaar won de 48-jarige manager met Chelsea de Champions League, nadat hij het roer in januari 2021 van de ontslagen Frank Lampard overnam. Tuchel leidde Chelsea daarnaast naar de FA Cup-finale en bovendien kon hij de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams op zijn palmares bijschrijven. Mauricio Pochettino en Erik ten Hag behoren nog steeds tot de andere kandidaten om de openstaande vacature als nieuwe manager van United in te vullen.

Voormalig voetballer Glen Johnson gelooft echter niet dat Tuchel een overstap naar United ziet zitten. “Ik denk niet dat hij geïnteresseerd is, als hij van het bestuur van Chelsea te horen krijgt dat een deal voor de verkoop van de club nabij is”, aldus Johnson tegenover Bettingodds.com. “Als deze situatie echter twaalf maanden aanhoudt, dan wel. Mensen zullen naar hun eigen toekomst kijken.”