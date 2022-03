Coronavirus slaat toe bij Feyenoord: naast Slot en Pusic ook Trauner besmet

Woensdag, 16 maart 2022 om 14:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:01

Feyenoord kan donderdagavond in de Conference League-wedstrijd tegen Partizan Belgrado niet beschikken over een fitte selectie. Naast de positieve coronatests van Arne Slot en Marino Pusic zijn ook een aantal spelers besmet geraakt. Onder hen in ieder geval Gernot Trauner, zo gaf assistent-trainer John de Wolf woensdag te kennen tijdens de persconferentie. Naast De Wolf bestaat de technische staf tegen Partizan uit Sipke Hulshoff en Robin van Persie.

De corona-uitbraak komt uiterst ongelegen voor Feyenoord, daar de Rotterdammers komende zondag in de Johan Cruijff ArenA tegenover Ajax staan voor De Klassieker. "De kans is zeer groot dat Arne zondag terug is, mits hij klachtenvrij is en negatief test. Wij letten allemaal goed op, zoals we dat al twee jaar doen. Maar vroeg of laat ben je aan de beurt, dat blijkt nu. Hopelijk kunnen wij daar de komende dagen van gevrijwaard blijven." Het is niet bekend of Slot, Pusic en Trauner komende zondag van de partij zijn als Feyenoord het opneemt tegen Ajax.

Naast de corona-uitbraak kreeg Feyenoord tevens slecht nieuws rond Justin Bijlow. De doelman moet onder het mes en komt dit seizoen niet meer in actie. Feyenoord heeft weinig mogelijkheden met het oog op een eventuele vervanger. De markt voor clubloze spelers is gesloten en dus kan er alleen in Rusland geshopt worden. "Dat is het beleid waar we voor gekozen hebben", aldus De Wolf. "Vroeger hadden we drie ervaren keepers en kwamen daarachter de talenten. Dit jaar hebben we gekozen voor twee ervaren en twee jeugdige keepers. Dan ben je aan de beurt, zoals nu."

Ofir Marciano verdedigt het doel van de Rotterdammers de rest van het seizoen. "Ik heb hem tegen PEC Zwolle gezien en ik heb hem zien trainen, daar heb ik een heel goed gevoel over. Het nieuws rond Bijlow is hard aangekomen, maar nog harder bij hem zelf. Blessures komen altijd ongelegen. Hij was met een goed seizoen bezig, heeft zijn debuut gemaakt in Oranje en maakte een sterke indruk. Ik heb hem vanmorgen persoonlijk gesproken en sterkte gewenst. Ik weet hoe vervelend het is om geblesseerd te raken. Het liefst pak je je koffers en vertrek je."