Blaswich heeft laatste wedstrijd mogelijk al gespeeld voor Heracles

Woensdag, 16 maart 2022 om 14:03 • Mart Oude Nijeweeme

Het is nog maar zeer de vraag of Janis Blaswich dit seizoen nog te bewonderen is in het shirt van Heracles Almelo. De doelman kampt met een spierblessure en is enkele weken uit de roulatie, zo maken de Almeloërs woensdag bekend. Blaswich is bezig aan zijn laatste seizoen bij Heracles. Komende zomer vertrek hij transfervrij naar RB Leipzig, waar hij als reservedoelman achter Péter Gulácsi moet fungeren.

Blaswich moest het duel met PSV laten schieten, maar leek tegen Vitesse terug te keren in de basis. In de warming-up van dat duel liep hij echter opnieuw een blessure op. “Onderzoek in het ziekenhuis heeft een spierblessure aangetoond”, aldus Blaswich op de website van de club. “Hierdoor zal ik de komende weken niet kunnen spelen. Hoe lang het exact gaat duren, kunnen we op dit moment niet zeggen, maar ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn voor het team."

Het is de vraag of Blaswich nog in actie komt voor Heracles, daar hij na dit seizoen vertrekt naar RB Leipzig. Koen Bucker neemt bij afwezigheid van Blaswich plaats onder de lat. De komende weken zal ook Timo Jansink vanuit de jeugdopleiding aansluiten bij de selectie. Jansink maakte vorige week bij PSV voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie. Afgelopen winter besloot Heracles Alessandro Damen voor de rest van het seizoen te verhuren aan ADO Den Haag.