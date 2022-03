Het toptalent van Manchester United dat Cristiano Ronaldo wil evenaren

Woensdag, 16 maart 2022 om 13:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:50

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige vleugelaanvaller Alejandro Garnacho, die dit seizoen in het shirt van Manchester United schittert in de FA Youth Cup en al werd opgeroepen voor het nationale elftal van Argentinië

Als Garnacho naar een manier zocht om zichzelf in het Engelse voetbal op de kaart te zetten, dan is hij daar met een paar wonderschone treffers op Old Trafford, gevierd met Cristiano Ronaldo's beroemde 'siu'-viering, zeker in geslaagd. Garnacho was de grote blikvanger van the Red Devils tijdens hun weg naar de finale van de FA Youth Cup. Hij scoorde vijf keer en gaf drie assists in slechts vijf wedstrijden.

Zijn doelpunt in blessuretijd tegen Everton (4-1) in de vijfde ronde was zonder twijfel de mooiste van alle goals. Hij pikte de bal na een hoekschop voor the Toffees diep op eigen helft op en liet vervolgens over de linkerflank in een sprint van zo’n zeventig meter zijn directe tegenstander Mathew Mallon zijn hielen zien om uiteindelijk koel af te werken. Hij was in de derde ronde ook al goed voor een fraaie halve omhaal tegen Scunthorpe United (4-2) en nam in de kwartfinale tegen Leicester City (2-1) beide doelpunten voor zijn rekening. Garnacho bracht United eerst langszij via een vrije trap van twintig meter, waarna hij in de 89ste minuut de winnende treffer tegen de touwen schoot.

Het tienertalent viert elke treffer op dezelfde manier als zijn voorbeeld Ronaldo. Garnacho hoopt dat hij ooit het veld van Old Trafford zal delen met de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or. De vleugelaanvaller maakte in de zomer van 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Atlético Madrid, dat hem op elfjarige leeftijd oppikte. In Spaanse media werd hij omschreven als ‘het kroonjuweel" van de jeugdopleiding van Atlético. United rekende bij het contracteren van de snelle vleugelaanvaller af met de hevige concurrentie van Borussia Dortmund en Real Madrid. Tot nu toe heeft de stap goed uitgepakt: Garnacho maakte gemiddeld elke 95 minuten een doelpunt of assist voor de Onder 18 en Onder 23 van United tijdens zijn eerste anderhalf seizoen in Manchester.

De mensen op de club willen er echter voor zorgen dat Garnacho, ondanks alle recente aandacht, met beide benen op de grond blijft staan. Ik heb een goede relatie met Garnacho en hij weet dat als hij over de schreef gaat, ik hem kom halen!”, grapt Justin Cochrane, hoofd talentonwikkeling en coaching, tegenover GOAL. “Hij speelde goed in de wedstrijd tegen Leicester in de kwartfinale van de FA Youth Cup, maar hij kan beter, hij kan meer doelpunten maken, hij kan meedogenlozer zijn. Maar hij is in ontwikkeling, en hij doet het goed op dit moment. We zijn blij met hem.”

"Mijn taak en die van de staf is om spelers met beide benen op de grond te houden en zich focussen op wat ze willen bereiken”, vervolgt Cochrane. “Niet alleen het winnen van de FA Youth Cup, maar ook de stap naar het eerste elftal maken en een lange profcarrière te hebben op hoog niveau, dus dat is waar we ons op richten met Garnacho.” Het zou echter wel eens steeds moeilijker kunnen worden voor Cochrane en zijn collega's om de tiener met beide benen op de grond te houden. Naast zijn goede prestaties tijdens de FA Youth Cup, waarmee hij de aandacht van de United-supporters heeft getrokken, behoorde Garnacho begin deze maand tot een van de 44 spelers in de voorselectie van de Argentijnse nationale ploeg. La Albiceleste neemt het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden op tegen Venezuala en Ecuador.

Argentinië heeft zich reeds geplaatst voor het WK in Qatar, waardoor Scaloni in de komende duels lijkt te gaan rouleren. Bovendien heeft de oefenmeester volgens Marca een groot aantal spelers opgeroepen zodat men kan ruiken aan het nationale elftal én aan het spelen met Lionel Messi. In de voorselectie zijn liefst zeven spelers jonger dan achttien jaar opgenomen. Scaloni zou het zevental jeugdspelers met dubbele paspoorten zien als opties voor de toekomst en hij hoopt te verzekeren dat ze, mochten ze ooit definitief doorbreken, voor Argentinië kiezen.

Mocht hij tot de definitieve selectie voor de komende WK-kwalificatieduels behoren, dan zal Garnacho - die een Spaanse vader heeft maar wiens moeder van Argentijnse afkomst is - de kans krijgen om een week lang naast Lionel Messi te trainen. Hij speelde zijn interlands voor de jeugdelftallen van Spanje en werd nog nooit eerder opgeroepen door de Argentijnse voetbalbond voor een jeugdinterland. Bronnen vertellen GOAL dat Garnacho trots is op de oproep - hij postte een foto van zichzelf als kind in een Argentijns shirt op zijn Instagram na het nieuws - maar hij moet nog een beslissing nemen over welk land hij uiteindelijk zal vertegenwoordigen.

De staf van United erkent ondertussen dat de internationale belangstelling die Garnacho heeft gekregen de ontwikkeling onderstreept die hij dit seizoen heeft doorgemaakt. Travis Binnion, manager van United Onder 18, gelooft dat Garnacho’s succes te danken is aan hard werken en toewijding. “Hij moet presteren. Hij krijgt nu de smaak te pakken. Hij begrijpt hoe hij goed moet presteren en werkt heel hard”, aldus Binnion. “Zijn late doelpunt tegen Everton laat zien dat hij steeds fitter wordt en dat hij zowel de training als de wedstrijden beter benadert.”

Garnacho’s twee belangrijkste kwaliteiten zijn ongetwijfeld zijn snelheid en zijn vermogen om doelpunten te maken, waardoor hij de ideale vleugelaanvaller is in het moderne voetbal, waarin steeds meer doelpunten komen van spelers die vroeger vooral werden afgerekend op hun assists. Garnacho is kalmt en beschikt over indrukwekkende technische vaardigheden. Daarnaast valt het op hoe onzelfzuchtig hij is, want naast zijn vele doelpunten, geeft hij ook de nodige assists. “Hij is een erg goede speler, een enorm behendige vleugelaanvaller en hij geeft ons soms wat lucht”, vertelt zijn ploeggenoot Rhys Bennett aan GOAL. “Als we er in de opbouw niet uit kunnen komen, kunnen we de bal bij hem kwijt. Hij is zeer technisch en komt uit lastige situaties, wat ons als team helpt, omdat het ons hoger op het veld brengt. Hij is een topspeler.”

Garnacho kreeg vorige week woensdag de kans om opnieuw indruk te maken op Old Trafford. In de halve finale van de FA Youth Cup tegen Wolverhampton Wanderers (3-0) toonde hij opnieuw zijn goede vorm. Met een uur op de klok sneed het toptalent vanaf de linkerflank naar binnen om de bal vervolgens via de binnenkant van de paal in de lange hoek te krullen. Met zijn uitstekende optreden tegen the Wolves komt zijn droom om ooit naast Ronaldo te spelen weer een stapje dichterbij.