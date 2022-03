Slot afwezig op training Feyenoord en mist mogelijk return met Partizan

Woensdag, 16 maart 2022 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:29

Arne Slot is woensdag niet op de training van Feyenoord verschenen. De trainer is volgens ESPN ziek en mist daardoor mogelijk de returnwedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen Partizan Belgrado. Feyenoord rekende vorige week donderdag tijdens de heenwedstrijd in Slowakije met 2-5 af met de huidige nummer twee van de Superliga.

Net als Slot ontbrak ook Marino Pusic woensdagochtend op de training van Feyenoord. De assistent-trainer voelt zich niet helemaal fit, waardoor de kans bestaat dat hij eveneens het Conference League-duel met Partizan in De Kuip van donderdagavond aan zich voorbij moet laten gaan. Vanwege de uitgedunde technische staf, stond de training vandaag onder leiding van Jong Feyenoord-trainer Sipke Hulshoff.

De voorbereiding op de return tegen Partizan en De Klassieker van aanstaande zondag loopt niet bepaald soepel. Dinsdag werd bekend dat de Rotterdammers geen beroep kunnen doen op Justin Bijlow. Voetbal International meldde dat de eerste doelman voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. De sluitpost kampt met een voetblessure en is maanden niet inzetbaar. Feyenoord is met spoed op zoek naar een nieuwe doelman door het slechte nieuws van Bijlow, schreef het voetbalweekblad.