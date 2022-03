Willem Janssen keert na dit seizoen terug bij oude liefde VVV-Venlo

Woensdag, 16 maart 2022 om 12:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

Willem Janssen keert na dit seizoen terug bij VVV-Venlo, zo maakt de Limburgse club woensdag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder annex verdediger van FC Utrecht zet in de zomer een punt achter zijn actieve loopbaan en gaat bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie aan de slag als technisch manager. Janssen, die tussen 2004 en 2007 het shirt droeg van de Limburgers, tekent een contract voor drie seizoenen.

Janssen begon zijn profcarrière in Venlo, waar hij tussen 2004 en 2007 bijna honderd competitiewedstrijden speelde. Hij vertrok vervolgens naar Roda JC en kwam via FC Twente bij FC Utrecht terecht, waar hij onlangs zijn afscheid aankondigde. Bij VVV neemt hij de taken over van Stan Valckx. “We hebben hierover uitgebreid gesproken met Stan", aldus algemeen directeur Marco Bogers. "Momenteel denkt hij na over zijn toekomst, die zowel binnen als buiten VVV kan liggen. Wellicht grijpt Stan dit moment aan om nog een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan, maar de kans is ook aanwezig dat hij bijvoorbeeld als scout bij ons actief blijft."

Janssen had eveneens de mogelijkheid om bij zijn huidige club FC Utrecht aan de slag te gaan, maar geeft dus de voorkeur aan VVV. “Het is een functie die me altijd al aansprak”, aldus Janssen, die bij VVV verantwoordelijk wordt voor het integrale voetbalbeleid en moet dienen als klankbord voor de technische staf. “Toen ik de kans kreeg om in deze functie aan de slag te gaan bij VVV, de club waar ik ook als voetballer ben begonnen, was het gevoel direct goed. Het is voor mij een geweldige kans om direct zo’n belangrijke functie te mogen bekleden. Zeker omdat ik kan beginnen in een warme en vertrouwde omgeving zie ik dit als de perfecte eerste stap in mijn nieuwe carrière.”

“Het huidige voetbal met alle ontwikkelingen vraagt om een ander type management en Willem past perfect in dat profiel", aldus Bogers. "Willem staat natuurlijk aan de vooravond van een nieuwe carrière en hij heeft nog alles te leren, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn achtergrond, karaktereigenschappen en zeer ruime ervaring als voetballer de juiste man voor deze functie is. Er wordt door ons een ontwikkelingstraject voorbereid waarmee Willem zich het vak eigen gaat maken met de steun van mij en andere ervaren mensen binnen de club."

In Utrecht is begripvol gereageerd op de nieuwe functie van Janssen. “Zoals bekend wilden we Willem graag behouden voor de club, in een voetbaltechnische managementfunctie", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "De kans die VVV-Venlo hem bood, was er één die Willem dolgraag wilde aanpakken. Voor die keuze hebben wij uiteraard begrip, en die doet niets af aan de hechte band die er is en blijft tussen FC Utrecht en Willem. We wensen hem alvast alle succes toe bij zijn toekomstige functie in Venlo, en allereerst natuurlijk met het zo goed mogelijk afsluiten van dit seizoen bij FC Utrecht, en daarmee ook zijn actieve loopbaan. Ik ben ervan overtuigd dat Willem ooit nog terug zal keren bij FC Utrecht.”