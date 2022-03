Absentie Götze loos alarm: spelmaker reist gewoon af naar Kopenhagen

Woensdag, 16 maart 2022

Mario Götze en Mauro Júnior zijn donderdagavond gewoon inzetbaar voor PSV in de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de achtste finale van de Conference League. Het tweetal sloeg de training van dinsdag over, maar dat gebeurde uit voorzorg. Roger Schmidt heeft het duo gewoon opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor het returnduel in Denemarken. In het Parken Stadion klinkt het eerste fluitsignaal donderdag om 18.45 uur.

Götze en Mauro Júnior zijn dus fit genoeg voor de tweede confrontatie met Kopenhagen, dat het Philips Stadion vorige week donderdag verliet met een spectaculair 4-4 gelijkspel. Schmidt kent verder weinig zorgen in aanloop naar het vervolg op het Europese toneel. De Duitse coach kan in Kopenhagen alleen geen beroep doen op André Ramalho, Ryan Thomas en Phillipp Mwene, die achterblijven in Eindhoven om verder te werken aan het herstel van de diverse blessures.

Mocht PSV donderdag weten af te rekenen met Kopenhagen, dan scharen de Eindhovenaren zich voor het eerst sinds 2011 weer bij de laatste acht ploegen van een Europees toernooi. PSV kende een goede generale, want zondag werd met 0-1 gewonnen van FC Utrecht. FC Kopenhagen won op dezelfde dag met 0-1 van FC Midtjylland, dankzij een doelpunt van invaller Khouma Babacar in de 95ste minuut. De Europese opponent van PSV gaat met 45 punten uit 21 duels aan kop in de Deense competitie.

Volledige selectie PSV voor Kopenhagen-uit:

Doel: Vincent Müller, Joël Drommel, Yvon Mvogo

Verdediging: Jordan Teze, Armando Obispo, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Philipp Max, Jenson Seelt

Middenveld: Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel, Erick Gutiérrez, Joey Veerman, Mario Götze, Richard Ledezma

Aanval: Eran Zahavi, Carlos Vinícius, Noni Madueke, Cody Gakpo, Bruma, Maximiliano Romero, Ritsu Doan, Yorbe Vertessen.