‘Feyenoord wil Dessers dolgraag behouden maar hikt tegen vraagprijs aan’

Woensdag, 16 maart 2022 om 11:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:15

Het is nog maar de vraag of Cyriel Dessers ook volgend seizoen het shirt van Feyenoord draagt. Volgens Het Laatste Nieuws weigert de Rotterdamse club namelijk om te voldoen aan de koopoptie van vier miljoen euro voor de Belgische spits. KRC Genk is niet van plan om het bedrag naar beneden te brengen, waardoor de kans aanwezig is dat Dessers over enkele maanden uit De Kuip vertrekt.

Feyenoord had volgens bovengenoemde Belgische krant gehoopt op een soepele opstelling van Genk, maar technisch directeur Frank Arnesen en consorten kregen nul op het rekest. Mocht er op termijn geen oplossing worden gevonden, dan begint Dessers normaal gesproken in Genk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvaller, tot het einde van dit seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, ligt bij zijn Belgische werkgever vast tot de zomer van 2024.

Dessers krijgt als het aan technisch directeur Dimitri De Condé ligt een tweede kans bij Genk, dat hem in 2020 voor vier miljoen euro overnam van Heracles Almelo. Paul Onuachu lijkt bezig te zijn aan zijn laatste maanden bij de huidige nummer acht in de Jupiler Pro League, terwijl Iké Ugbo niet voldoet aan het verwachtingspatroon. Voordat hij voor Feyenoord koos, kwam Dessers tot 8 doelpunten in 40 optredens namens Genk.

De tijdelijke overgang naar Feyenoord lijkt Dessers goed te hebben gedaan. Trainer Arne Slot ziet in hem de beste optie voor de spitspositie, nadat Bryan Linssen enige tijd de voorkeur kreeg boven zijn Belgische concurrent. Dessers was dit seizoen al meer dan eens goud waard voor Feyenoord met doelpunten in de slotfase. Zondag tekende de huurling in de 77ste minuut voor het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen laagvlieger PEC Zwolle (1-2), nadat men eerst tegen een 1-0 achterstand aankeek.