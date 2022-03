‘Ajax hangt duur prijskaartje aan begeerde Haller na concrete interesse’

Woensdag, 16 maart 2022 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:01

Internazionale heeft zijn pijlen gericht op Sébastien Haller. Volgens la Gazzetta dello Sport heeft de Italiaanse club zelfs al met de zaakwaarnemer van de spits van Ajax gesproken. Haller was tijdens de Champions League-campagne van de Amsterdammers goed voor elf goals in acht duels en heeft daarmee de interesse van i Nerazzurri getrokken.

Met 32 doelpunten in 34 officiële wedstrijden is Haller dit seizoen een van de meest productieve spitsen in Europa. Het contract van de 27-jarige Ivoriaan loopt medio 2025 af. Volgens la Gazzetta dello Sport ziet Haller een mogelijke overstap naar het San Siro aan het einde van het seizoen wel zitten, spelen in de Serie A zou hem ‘fascineren’. De roze sportkrant schrijft dat zijn management Inter tijdens de ontmoeting op de hoogte heeft gebracht van de vraagprijs van Ajax. De Amsterdammer vragen naar verluidt 35 miljoen euro voor de topscorer van de Eredivisie.

De hoge vraagprijs van Ajax vormt voor Inter vooralsnog een struikelblok, maar de twee partijen blijven met elkaar in contact. Haller is niet de enige spits die door de Italianen in de gaten wordt gehouden. Inter is al langere tijd in onderhandeling met Sassuolo om Gianluca Scamacca in te lijven, maar zijn komst lijkt niet langer haalbaar. Bovendien wordt Romelu Lukaku als een mogelijk doelwit voor de kampioen van de Serie A, aangezien de spits van Chelsea niet onwelwillend staat tegenover een een rentree bij Inter. De financiële situatie van de club maakt het echter moeilijk om een terugkeer van Lukaku te bewerkstelligen.