‘Ik kreeg een whiplash van de getallen rond Haaland, ik viel zelfs flauw’

Woensdag, 16 maart 2022 om 10:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:57

Manchester City is duidelijk in de markt voor Erling Braut Haaland, zo verzekert Matthias Sammer. Volgens de extern adviseur van Borussia Dortmund, die met de club de Champions League veroverde in 1997, wil de Engelse koploper heel ver gaan voor de komst van de Noorse topschutter. Wat Manchester City exact wil neerleggen voor de alom begeerde Haaland wordt overigens niet openbaar gemaakt door Sammer.

Sammer kreeg dinsdagavond bij Amazon Prime de vraag of de deal tussen Manchester City en Haaland reeds beklonken was. "Dat weet ik niet, ik was namelijk volledig gefocust op deze wedstrijd (Manchester United - Atlético Madrid, red.)", zo luidde het antwoord. "Vandaag, gisteren en eergisteren heb ik er niets over gehoord. Maar wat ik wel weet is dat Manchester City achter hem aanzit. En wat betreft de getallen, daar kreeg ik een whiplash van. Ik ben zelfs flauwgevallen. Mijn vrouw heeft me overeind moeten helpen. Zover kan ik niet tellen, maar het schijnt allemaal mogelijk te zijn", aldus de voormalig verdediger van Dortmund en Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Laporta is eerlijk naar Barça-fans met antwoord op vraag over Haaland

Het lijkt twijfelachtig of de sterspeler van Borussia Dortmund bij Barcelona zal tekenen. Lees artikel

Oud-aanvaller Mario Gomez, die de rol van presentator voor zijn rekening nam, zag een overgang van Haaland richting Manchester City al helemaal voor zich. "Ik kijk reikhalzend uit naar de combinatie Guardiola-Haaland, mocht het echt zover komen." Sammer was het roerend eens met Gomez. "Ze zullen elkaar alleen maar sterker maken. Want Pep, en ik heb hem drie jaar meegemaakt (als technisch directeur van Bayern München, red.), heeft een duidelijk idee over voetbal. Ik weet zeker dat Guardiola goed met spitsen kan omgaan. Maar hij zal zelf ook weer moeten leren van Haaland", aldus Sammer.

Dortmund houdt minstens 75 miljoen euro over aan de eventuele verkoop van Haaland, een bedrag dat als clausule is opgenomen in het tot medio 2024 lopende contract. De 21-jarige spits is reeds genoemd bij Barcelona, Real Madrid en dus ook Manchester City. Of het tot een deal met Barcelona komt is echter de vraag. Voorzitter Joan Laporta liet afgelopen weekeinde doorschemeren dat zijn club geen onverantwoorde risico's wenst te nemen om de komst van Haaland mogelijk te maken.