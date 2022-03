Ralf Rangnick laakt arbitrage: ‘Die beslissing was voor mij een aanfluiting’

Woensdag, 16 maart 2022 om 09:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:03

Manchester United werd dinsdagavond door een 0-1 nederlaag op Old Trafford uit de Champions League geknikkerd door Atlético Madrid. Interim-manager Ralf Rangnick was niet blij met de beslissingen die scheidsrechter Slavko Vincic nam. De Duitse oefenmeester vond onder meer dat er in de tweede helft meer blessuretijd moest worden bijgetrokken. De uitschakeling van United levert Rangnick kritiek op van analisten in Engeland.

Rangnick was na afloop van het Champions League-duel met Atlético allesbehalve blij met scheidsrechter Vincic. Renan Lodi was vlak voor rust verantwoordelijk voor de openingstreffer. De spelers van United hielden vol dat Anthony Elanga in de aanloop naar het doelpunt onderuit werd gehaald. De spelers van Atlético werden door Rangnick beschuldigd van tijdrekken op Old Trafford, maar alleen Rodrigo de Paul en Héctor Herrera kregen een gele kaart.

“Het was moeilijk in de tweede helft, die steeds werd onderbroken” zei Rangnick tegenover BT Sport, doelend op het tijdrekken van Atlético. “Er lag altijd wel iemand op de grond. Ik vind ook dat er enkele merkwaardige scheidsrechterlijke beslissingen zijn genomen. "Ik wil niet zeggen dat ze beslissend waren, maar hij viel in ieder geval te vaak voor hun pogingen om tijd te rekken en vier minuten blessuretijd in de tweede helf was voor mij een aanfluiting.” Rangnick liet ook zijn licht schijnen op de winnende treffer van Lodi. “Dat was zeker een overtreding op Anthony Elanga, maar de scheidsrechter en de grensrechter zagen het niet zo.”

Paul Scholes had het na de nederlaag van United vooral gemunt op Rangnick en vroeg zich af hoe the Red Devils ooit op het idee zijn gekomen om de 63-jarige manager aan te stellen. Waarom Rangnick is gekozen om manager van deze club te worden, weet ik niet”, zei Scholes bij BT Sport. “Een goede coach voor dit team krijgen is gigantisch belangrijk. Er zit echt talent in deze ploeg. Het allereerste wat United moet doen om weer in de buurt te komen van prijzen, is een goede manager aanstellen die in twee of drie jaar een team kan bouwen. Ik weet waarom deze man is gekozen als interim-manager van United. Niet voor zes maanden, niet voor zes weken, niet voor zes wedstrijden.”

Rio Ferdinand ziet bij United vooral een gebrek aan leiders. “Het grote verschil met Atlético? Zij hebben een hecht team, elf spelers die op elkaar kunnen rekenen en die voor hun trainer door het vuur gaan”, aldus de analist. “Ze weten wat van hen verlangd wordt. United daarentegen, daar kijken de spelers naar elkaar en vragen zich af wie er vandaag met iets speciaals uitpakt. Kijk, je mag deze zomer nog én Mbappé én Haaland gaan halen, dan nog wint Man United de Premier League niet. Ze hebben nu toch Ronaldo? En Varane. Ervaren spelers met winnersmentaliteit. Maar het maakt niet uit wie er komt, de cultuur moet dringend anders. Deze club moet helemaal opnieuw gebouwd worden, te beginnen van bovenaf. Want nu zijn ‘we’ ziek.