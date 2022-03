Geen extra druk na wegvallen Bijlow: ‘I compete with myself, begrijp je?’

Woensdag, 16 maart 2022 om 07:56 • Rian Rosendaal

Justin Bijlow is door een voetblessure maanden uitgeschakeld, waardoor Feyenoord met spoed op zoek gaat naar een geschikte vervanger. In de tussentijd staat Ofir Marciano onder de lat bij de Rotterdamse club, in voorbereiding op de tweede ontmoeting met Partizan Belgrado in de achtste finale van de Conference League. Marciano keepte zondag al tegen PEC Zwolle (1-2 overwinning) en de doelman uit Israël is helemaal klaar voor de kans die hem onverwacht bij Feyenoord wordt geboden.

"Ik ben scherp, heb zondag (tegen PEC, red.) wéér een partij meegepakt en voel me topfit door alle pittige trainingen die ik samen met Justin en onze keeperstrainer Khalid Benlahsen al maanden deed", verklaart de gretige Marciano in een interview met De Telegraaf. De sluitpost omschrijft de samenwerking met Bijlow en Benlahsen als 'een feestje'. "Ik ben mede dankzij hen allebei nog elke dag beter aan het worden. Elke maand pakte ik een paar wedstrijden mee, dertien stuks nu in een half jaar. Zo is het toch leuk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marciano weet dat kind van de club Bijlow razend populair is bij de Feyenoord-aanhang, maar dat bezorgt de reservedoelman geen extra druk voor de komende weken. De concurrentiestrijd met de Oranje-doelman is voor hem geen onbegonnen werk. "I compete with myself. Begrijp je? Ik ben er om Feyenoord te helpen en om mijzelf beter te maken. Ik ben blij dat ik al een bepaalde bijdrage heb mogen leveren", aldus de dankbare en ambitieuze Feyenoorder.

De Feyenoord-keeper kreeg zondag te maken met de keerzijde van de voetbalwereld. Hij hield een schram over aan zijn been, nadat er door PEC-fans vuurwerk op het veld was gegooid. Arbiter Martin van den Kerkhof staakte de wedstrijd in Zwolle voor circa dertien minuten. Het incident bezorgde Marciano geen slapeloze nachten. "De fans werden boos en gingen gooien. Bang van het vuurwerk? Nee, zo erg was het niet."

Ofir Marciano gewond door vuurwerk tijdens PEC Zwolle - Feyenoord