Ophef om reactie van Manchester United-supporters richting Diego Simeone

Woensdag, 16 maart 2022 om 01:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:57

Supporters van Manchester United bekogelden Diego Simeone dinsdagavond met allerlei voorwerpen na de 0-1 nederlaag tegen Atlético Madrid in de Champions League. Toen de trainer direct na het fluitsignaal richting de kleedkamer snelde, kreeg hij flessen en bekers met drinken naar zich toe geworpen. Simeone zegt niets te hebben gemerkt, maar in Engeland wordt schande gesproken van het incident.

Simeone staat erom bekend dat hij na het fluitsignaal vaak rechtstreeks richting de kleedkamer gaat. Hij liep langs de supporters van Manchester United, die hun woede op de trainer afreageerden. "Nee, ik heb het niet opgemerkt. Na zo'n overwinning wil ik gewoon in de kleedkamer zijn en blij zijn", zegt Simeone. Bij talkSPORT zegt voormalig Tottenham Hotspur-middenvelder Jamie O'Hara dat de betrokken supporters zich moeten schamen. "Dingen gooien richting Diego Simeone... Onacceptabel! Jullie verdienen een stadionverbod. Waarom denken supporters dit te kunnen flikken?"

Bottles are thrown at Diego Simeone as he runs back down the Old Trafford touchline after Atletico Madrid win 1-0.#beINUCL #UCL Watch Now ?? https://t.co/gpZe8hLirP pic.twitter.com/t4Wq9msPZ5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 15, 2022

"Er moet hier meer aan worden gedaan. Ik ben er ziek van", vervolgt de Engelsman. "Ik weet niet waarom supporters sinds hun terugkeer in de stadions denken dingen te kunnen gooien richting spelers en trainers. Dit is onacceptabel en moet stoppen. Er moeten hardere straffen worden uitgedeeld, want ik zie dit te vaak gebeuren." In de studio van BT Sports wordt de nadruk gelegd op de knappe prestatie van Simeone en diens ploeg. Rio Ferdinand en Paul Scholes denken dat de trainer het verschil maakte. "Atlético heeft een trainer die weet hoe je een ploeg op een boodschap moet sturen", zegt Ferdinand.

"Ik heb het hem met Atlético zien doen op Anfield (in 2020, red.) en nu doet hij het weer. Atlético was zo geslepen in de kleine details. Ze vertraagden het spel wanneer dat nodig was", aldus Ferdinand. Collega-analist Scholes spreekt van een 'masterclass' en van een 'street-wise' Atlético, dat drie weken geleden thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen Manchester United. "Je ziet de trainer aan de zijlijn constant vragen om gele kaarten. Ik houd van zijn passie. Atlético is geen betere ploeg dan Manchester United, maar heeft wel een betere trainer. Ze hebben een meer ervaren trainer die weet hoe je resultaten behaalt. Als hij de trainer van Manchester United was geweest, waren ze doorgegaan."