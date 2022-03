‘Toen ik de kleedkamer in kwam, vroeg ik meteen naar Ajax - Benfica’

Woensdag, 16 maart 2022 om 00:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:09

João Félix beleefde dinsdag een mooie avond. Met Atlético Madrid kwalificeerde de aanvaller zich ten koste van Manchester United voor de kwartfinale van de Champions League, waarna hij ook te horen kreeg dat zijn oude club Benfica erin was geslaagd om Ajax uit te schakelen. Na de 0-1 zege van Atlético in Engeland wordt Félix door Eleven Sports direct gevraagd of hij op de hoogte is van de uitslag in Amsterdam.

"Ik weet het. Toen ik de kleedkamer in kwam, vroeg ik meteen naar de uitslag van die wedstrijd", lacht de aanvaller, die in de zomer van 2019 voor 126 miljoen euro de overstap maakte van Lissabon naar Madrid. "Ik ben blij dat ze door zijn. Ze hadden het niet makkelijk. Ik hoop ze tegen te komen in de kwartfinale." Net als Benfica won Atlético dinsdagavond met 0-1 na een gelijkspel in de heenwedstrijd. Renan Lodi maakte het winnende doelpunt. Trainer Diego Simeone deelt een compliment uit aan zijn gehele ploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De blijdschap overheerst. Ik word er gelukkig van om te zien dat de ploeg samenwerkt als collectief", reageert Simeone. "In iedere tegenaanval waren we dreigend. Het team heeft het geweldig gedaan. Er is niemand die heeft verzaakt." Simeone somt vervolgens enkele individuen op. "João Félix verricht veel werk voor de ploeg. De Paul en Herrera zijn belangrijk in balbezit. De defensie is ijzersterk. Oblak was geweldig. Ik vind hem de beste keeper ter wereld en dat heeft hij vandaag weer bewezen. En Lodi wordt iedere dag beter."

"Het is fantastisch om verder te komen in deze competitie. In de eerste helft verdienden we de overwinning. Met alle energie die we in deze wedstrijd hebben gestopt zijn we de terechte winnaars", concludeert Simeone. Zijn middenvelder Rodrigo De Paul krijgt de vraag voorgelegd of Atlético de Champions League kan winnen. "Dromen houden je gaande. In iedere wedstrijd die we in dit shirt spelen, zijn we bereid ons leven te geven."