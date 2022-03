Mazraoui spreekt zich uit over mogelijk transfervrije overstap naar Barcelona

Woensdag, 16 maart 2022 om 00:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:33

Noussair Mazraoui is nog niet rond met Barcelona, zo maakt de rechtsback van Ajax bekend na het verloren Champions League-duel met Benfica (0-1). De 24-jarige verdediger wordt al weken gelinkt aan een overstap naar los Azulgrana. Verschillende Spaanse media meldden dinsdag dat Mazraoui in verre onderhandelingen is om na dit seizoen transfervrij naar Barça te vertrekken.

"Er is nog helemaal niks rond, ook niet bijna”, zegt Mazraoui tegenover RTL 7. Anders zou ik het eerlijk zeggen. Je weet hoe de media zijn, toch? Het is niet altijd waar. Als het rond zou zijn, dan zou ik het ook zeggen.” Mazraoui speelde tegen Benfica ondanks de 0-1 nederlaag een uitstekende wedstrijd, waarin hij onder druk balvast was aan de zijlijn en meermaals goed samenspeelde met de aanvallers van Ajax. Met goede tackles in de middencirkel veroverde hij in de eerste helft meerdere keren de bal, waarmee hij de angel uit de aanvallen van Benfica haalde. In de tweede helft was Mazraoui in aanvallend opzicht minder zichtbaar, maar verrichtte hij wel goede ingrepen bij Éverton, Darwin en Rafa Silva om de bal te veroveren.

'Als je kijkt naar een club die beter kan worden door Mazraoui en er toe doet, is het wel Barcelona' ?? Volgens @Jmvanhalst past Noussair Mazraoui perfect bij Barca ??#ZiggoSport #UCL #AJABEN pic.twitter.com/b63f3FRG0r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2022

Jan Boskamp ziet in Mazraoui een mogelijke versterking voor Barcelona. “Ze hebben iemand teruggehaald van 38 jaar”, doelt de analist op Dani Alves tijdens de nabeschouwing van RTL 7 op het Champions League-duel. “Mazraoui zal er misschien wel passen, maar dat dachten we van Dest ook en die heeft het ontzettend moeilijk gehad daar.” Ook Wesley Sneijder ziet een overstap van Mazraoui naar Barça zitten. “Mazroui is een typische Barcelona-speler.”

Het artikel gaat verder onder de video Tadic: 'Onana heeft zijn excuses aangeboden, maar was niet alleen zijn schuld' Meer videos

In de studio van Ziggo Sport gelooft Jan van Halst eveneens dat Mazraoui een versterking voor de Catalanen zal zijn. “Hij is bezig met zijn afscheidstournee, volgens mij is Barcelona geïnteresseerd”, zegt de analist. “Als je kijkt naar een club die beter kan worden door Mazraoui, en er toe doet, is het wel Barcelona. Helemaal daar aan die rechterkant (is er perspectief, red.). Dest speelt daar nu, maar ik heb niet helemaal het idee dat hij helemaal het vertrouwen heeft van de nieuwe trainer Xavi.”

Technisch adviseur Jordi Cruijff was dinsdagavond aanwezig bij Ajax - Benfica om de rechtsback te bekijken. Fabrizio Romano bracht vorige week de details van het eerste bod van Barça op Mazraoui naar buiten. De transfermarktexpert onthulde dat de Catalanen de 24-jarige vleugelverdediger een jaarsalaris van vijf miljoen euro bruto hebben geboden. Maandag voegde Romano daaraan toe dat het nettosalaris 3,7 tot 4 miljoen daarvan zou bedragen. Naast het eveneens geïnteresseerde AC Milan en Borussia Dortmund zou ook Bayern München navraag hebben gedaan bij zaakwaarnemer Mino Raiola, maar denkt Barcelona aan het langste eind te trekken.

Mazraoui krijgt een 8,5 ondanks grote deceptie tegen Benfica