ME heeft traangas nodig om Ajax-fans zonder ticket buiten stadion te houden

Woensdag, 16 maart 2022 om 00:14 • Laatste update: 00:16

Het is dinsdagavond voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Ajax en Benfica bijzonder onrustig geweest rond de Johan Cruijff ArenA. Op beelden van supportersplatform Voetbal Ultras is te zien hoe een groep supporters zich toegang tot het stadion probeert te verschaffen door een deur te forceren. Om de supporters buiten het stadion te houden zou onder meer traangas zijn gebruikt door de Mobiele Eenheid.

Ajax-fans verzamelden zich in aanloop naar de achtste finale massaal rond het stadion voor een zogeheten entrada, een sfeeractie met vuurwerk en gezang. Volgens Voetbal Ultras probeerden supporters zonder ticket vervolgens het stadion binnen te komen. "Dit zou door een kleine groep ook zijn gelukt. Kort daarna voerde de Mobiele Eenheid charges uit, hier werd onder andere traangas bij gebruikt", aldus het supportersplatform, dat zich baseert op enkele bronnen. Het is niet bekend hoeveel fans het gelukt is om het stadion binnen te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens persbureau ANP kreeg de aanwezige politie rond de entrada te maken met geweld, waarna het zich genoodzaakt voelde om zelf ook geweld te gebruiken. Of er personen zijn opgepakt, is niet duidelijk. Volgens een enkeling op Twitter zijn kinderen huiswaarts gekeerd die bij de actie traangas in hun ogen hebben gekregen. Het is niet voor het eerst dat het misgaat rond een entrada van Ajax. Twee jaar geleden liep het uit de klauwen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Juventus, toen de politie onder meer een waterkanon inzette om groepen uit elkaar te drijven.

Wytse van der Goot omschreef de sfeer voorafgaand aan het duel met Benfica als 'een tikkie agressief'. "Er was heel veel politie op de been", vulde Rafael van der Vaart zijn collega aan bij de voorbeschouwing op Ziggo Sport. "Daar houd ik nooit zo van. Ik snap het ook niet, waarom? Je mag weer naar het stadion. Gedraag je toch een beetje." De wedstrijd tegen Benfica was binnen een mum van tijd uitverkocht. Supporters kwamen online in een digitale wachtrij terecht. In het verleden deelde Ajax al verschillende boetes uit voor fans die hun kaart online probeerden door te verkopen.