Ten Hag kan lach niet onderdrukken na suggestieve vraag van Engelse journalist

Dinsdag, 15 maart 2022 om 21:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:10

Erik ten Hag ontkent dat hij bezig is om zijn Engels op te krikken. De trainer van Ajax werd dinsdagavond voorafgaand aan het duel met Benfica door een Engelse journalist gevraagd naar zijn taalontwikkeling, maar wenste daar niet op in te gaan. Ten Hag wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De Engelse grootmacht is op zoek naar een opvolger voor interim-manager Ralf Rangnick, die aan het einde van het seizoen in een andere rol binnen de club aan het werk gaat.

"Je hebt onlangs gezegd dat je klaar bent voor een stap naar het buitenland. Waarom denk je dat? Wat maakt dat je dat gevoel hebt?", aldus de journalist van BT Sport. "Dat zijn geen onderwerpen waar we vandaag mee bezig zijn", aldus Ten Hag. "Wij zijn alleen bezig met de wedstrijd tegen Benfica. Daar focus ik me nu op, niet op andere onderwerpen." De verslaggever van dienst weigert het thema vervolgens los te laten.

Erik ten Hag responds to the rumours linking him to a job away from Ajax... ??#UCL pic.twitter.com/btWjP4GEjp — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 15, 2022

"Ik heb gehoord dat je je Engels aan het oefenen bent. Klopt dat?", aldus de Engelse journalist. "Nee, dat is niet waar. We praten Engels binnen de club, ook omdat we veel buitenlandse spelers hebben. Daarnaast worden we in Nederland opgeleid in het Engels." Ten Hag wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar United, waar hij de aan het einde van het seizoen vertrekkende Rangnick moet opvolgen. Ook Mauricio Pochettino wordt veelvuldig genoemd.