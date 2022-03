Pasveer begrijpt mindere populariteit Onana: ‘Kan me erin vinden’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 20:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:07

Remko Pasveer kan begrijpen dat de populariteit van André Onana onder de supporters van Ajax is afgenomen. De 38-jarige doelman brak tijdens de warming-up van het heenduel met Benfica (2-2) zijn vinger en is naar verwachting nog minimaal vijf weken uit de roulatie. Door zijn blessure is Onana momenteel weer de eerste doelman bij de Amsterdammers.

Door zijn dopingschorsing en het weigeren van een contractverlenging, is Onana niet langer populair onder de supporters van Ajax. Volgens Pasveer blijft de Kameroense sluitpost er echter stoïcijns onder. “André is meer zijn eigen ding aan het doen en ik doe ook mijn eigen ding", doelt de ervaren sluitpost op zijn eigen herstel. “Hij deed toen de warming-up met mij, dat valt nu natuurlijk weg, dus ik ben meer met mezelf bezig. Maar het is nu een totaal andere fase en hij moet spelen.”

“Ik kan me natuurlijk wel in de supporters vinden, ik kan me voorstellen hoe ze denken”, vervolgt Pasveer. “Je hoopt natuurlijk als Ajacied dat de spelers die iets betekend hebben in een bepaalde periode, blijven, bijtekenen of voor een mooi bedrag weggaan. En dat is nu natuurlijk wel zonde, voor de club sowieso. Pasveer laat weten dat hij in Onana’s positie waarschijnlijk komende zomer niet transfervrij zou vertrekken. “Ik zou wel veel waarde hechten aan de waardering en wat je te danken hebt aan een club.”

Vanwege de blessures van Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg werd Przemyslaw Tyton vorige week gepresenteerd als nieuwe doelman om het keepersprobleem van Ajax op te lossen. “Toen ik naar PSV ging, ging hij net weg, dus ik kende hem een beetje”, zegt Pasveer. “Voor de rest heb ik hem niet gevolgd, dus ik heb geen idee hoe hij erop staat etcetera. Ik ben ook meer met mijn herstel bezig in de hoop dat ik er nog een paar wedstrijden bij kan zijn aan het einde van het seizoen.”