ADO Den Haag-bus haalt zestig kinderen op aan grens Polen en Oekraïne

Dinsdag, 15 maart 2022 om 20:41 • Dominic Mostert

De bus van ADO Den Haag vertrekt woensdagochtend op initiatief van vervoerspartner Van Heugten Tours naar de grens van Oekraïne, meldt de Keuken Kampioen Divisie-club op de eigen website. De chauffeur die normaliter de ADO-bus naar de uitwedstrijden rijdt, gaat in 48 uur heen en weer van Den Haag naar Polen.

Op de heenweg is de bus vol geladen met etenswaren, drank en kleding. Op de terugweg worden 60 kinderen tussen de 9 maanden en 18 jaar mee teruggenomen, meldt ADO. Commercieel manager Jesper van den Bosch zegt trots te zijn op de vervoerspartner Van Heugten Tours. "Heel bijzonder wat het team van Van Heugten op poten heeft gezet in een korte tijd", vertelt Van den Bosch.

Tim van Heugten, operationeel directeur bij Van Heugten Tours, reageert eveneens. "Als ik naar mijn eigen gezin kijk en de verhalen hoor van de mensen die we mogen helpen dan ben ik blij en trots dat wij met ons familiebedrijf deze rol kunnen vervullen. Wij willen mensen bewust maken dat het onder onze neus plaatsvindt", vertelt hij op de website van ADO.

Niet alleen de ADO-bus wordt naar de Oekraïense grens gestuurd, want Van Heugten Tours is al langer bezig om vluchtelingen te helpen. "Iedere dag willen wij de komende periode vanuit Den Haag een bus sturen voor hulp. Inmiddels hebben wij ruim 500 vrouwen en kinderen kunnen helpen. In de komende dagen zullen we dit aantal verdubbelen", aldus commercieel directeur Wesley van Heugten.

