V/d Vaart roemt Ajacied die ‘altijd speelt’: ‘Hadden wij vroeger met Galásek'

Dinsdag, 15 maart 2022 om 20:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:47

Rafael van der Vaart verwacht niet dat Edson Álvarez uit de basis wordt gespeeld bij Ajax door Davy Klaassen of Ryan Gravenberch. De voormalig middenvelder is zeer gecharmeerd van de Mexicaan en noemt hem een speler 'die altijd speelt'. Jan van Halst, die dienst doet als studiogast bij Ziggo Sport in aanloop naar de achtste finale van de Champions League tegen Benfica, had Álvarez juist geslachtofferd indien Klaassen in een goede vorm zou steken.

Ten Hag kiest tegen Benfica voor een middenveld met Álvarez, Steven Berghuis en Gravenberch. Laatstgenoemde keert daarmee terug in zijn oude rol, terwijl Álvarez voor de controle moet zorgen. "Gravenberch is onrustig op deze positie", aldus Van der Vaart. "Op nummer 6 speelt hij zo gedisciplineerd... Dat deed hij tegen Cambuur heel goed." Álvarez ontbrak tegen Cambuur, waardoor Gravenberch voor de verdediging kwam te spelen. Hij nam tegen de Leeuwarders een doelpunt en twee assists voor zijn rekening.

"Natuurlijk is het voetballende vermogen goed, maar dan heb je vaak de kritiek dat Gravenberch duelkracht mist in vergelijking met Álvarez. Maar daar vind ik Álvarez juist minder in geworden", vult Van Halst aan. "Dat kan een keer gebeuren, maar hij miste in de uitwedstrijd tegen Benfica de ingrepen waarvoor hij er staat. Als hij dat soort duels verliest, is de toegevoegde waarde van Álvarez nihil. Dan zeg ik: zet Gravenberch daar maar neer. Ik snap wel dat Ten Hag dat niet doet, maar hij moet de tegenstander durven te verrassen."

Volgens Van Halst is het aan de vorm van Klaassen te danken dat Álvarez nog de voorkeur krijgt van Ten Hag. "Ik denk dat het aan Klaassen ligt dat hij (Álvarez, red.) speelt. Als Gravenberch op 6 zou spelen heb je Berghuis en een hele goede Klaassen daarvoor. Maar Klaassen is niet in vorm, daar is Ten Hag niet tevreden over. Daarom speelt hij met Álvarez met de punt naar achteren en Gravenberch daarvoor. Als Klaassen in vorm was geweest, had hij Álvarez uit het elftal gespeeld."

"Als Klaassen een keer een assist geeft of een doelpunt maakt, moet Ten Hag een keuze maken", haakt Van der Vaart daar weer op in. "Dan was waarschijnlijk Gravenberch gepasseerd. Álvarez stelt hij altijd op. Wij hadden dat vroeger met Tomás Galásek, die werd ook altijd opgesteld. Het maakte niet uit of ik of Wesley (Sneijder, red.) daardoor op de bank kwam. Zo'n speler heb je nodig. Het gaat om Klaassen, die is totaal uit vorm. Daardoor hoeft Ten Hag niet te kiezen."

Ten Hag benadrukt dat de keuze voor zijn middenveld op een 'natuurlijke wijze' gaat. "We hebben keuzes. Sommige dingen gaan zich ontwikkelen. Maar voor deze wedstrijd zijn we met dit middenveld het beste. Álvarez is niet perse de eerste die op mijn lijstje staat. Zo kan je er wel meer noemen die ik als eerste op het lijstje zet. Het team dat er nu staat, daar zitten automatismen in. Dat wil je continueren. Jongens als Klaassen of Tagliafico, die op de bank zitten, zouden ook kunnen beginnen. Daar ben ik van overtuigd."