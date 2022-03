ME moet ingrijpen na ongeregeldheden voorafgaand aan Katwijkse derby

Dinsdag, 15 maart 2022 om 19:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:39

De ME heeft dinsdagavond in aanloop naar de derby tussen Quick Boys en VV Katwijk in moeten grijpen. In Katwijk kregen supporters van beide clubs het op het veld met elkaar aan de stok. Omroep West meldt bovendien dat er een agent is aangevallen.

Omroep West toont beelden waarop is te zien dat supporters van de dorpsgenoten de confrontatie met elkaar zoeken. Tientallen supporters betreden het veld en enkele raken ook slaags met elkaar. Op de beelden is ook te zien dat beide supportersgroepen met vuurwerk naar elkaar gooien. De rellen ontstonden rond 18.15 uur, ongeveer drie kwartier voordat de derby tussen Katwijk en Quick Boys zou aanvangen. De ME moest uiteindelijk ingrijpen om de orde te herstellen. De rust zou rond 18.30 uur teruggekeerd zijn.

Helaas begint de derby #quikat op deze manier. Driekwartier voor het begin al supporters op het veld. pic.twitter.com/VnauGcjQih — Danny van den Bosch (@dannyvdbosch) March 15, 2022

Door de coronapandemie en het stilliggen van de competitie, hebben beide amateurclubs elkaar meer dan twee jaar niet meer getroffen. De wedstrijd in de Tweede Divisie wordt dinsdagavond afgewerkt op het sportcomplex van Quick Boys, dat momenteel negende staat met 28 punten uit 19 duels. Katwijk gaat fier aan kop met 43 punten. De voorsprong van de ploeg van trainer Anthony Correia op eerste belager AFC bedraagt momenteel elf punten.