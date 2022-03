Feyenoord met spoed op zoek naar nieuwe doelman na slecht nieuws Bijlow

Dinsdag, 15 maart 2022 om 18:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

Justin Bijlow is de rest van het seizoen uitgeschakeld, meldt Voetbal International. De doelman kampt met een voetblessure en is maanden niet inzetbaar. Hij mist daardoor onder meer het restant in de Conference League, De Klassieker van zondag tegen Ajax en de wedstrijden met het Nederlands elftal. Bijlow was opgenomen in de voorselectie door bondscoach Louis van Gaal. Feyenoord is met spoed op zoek naar een nieuwe doelman door het slechte nieuws van Bijlow, meldt het voetbalweekblad.

Bijlow haakte zondag vanwege een voetblessure af voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en moest zich noodgedwongen laten vervangen door Ofir Marciano. Ook de return in de Conference League tegen Partizan gaat Bijlow niet halen. De Rotterdammers onderzoeken momenteel hoe ernstig de kwetsuur is. Een operatie wordt niet uitgesloten. Volgens Voetbal International staat het vast dat Bijlow wekenlang niet inzetbaar is en de doelman dit seizoen niet meer in actie komt.

Het is niet voor het eerst dat Bijlow lange tijd uit de roulatie ligt. De doelman kampte al vaker met een kwetsuur aan de voet. In het seizoen 2019/20 miste hij achttien wedstrijden in de Eredivisie, een seizoen later moest hij veertien keer verstek laten gaan. Afgelopen najaar kwam hij vier wedstrijden niet in actie, waaronder het Conference League-duel met Slavia Praag. Marciano nam die duels plaats onder de lat en speelde in Zwolle zijn zevende wedstrijd in het shirt van Feyenoord. Ook tegen Partizan zal hij donderdag het doel verdedigen.

Bijlow maakte onderdeel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal. De doelman werd samen met Tim Krul, Joël Drommel en Mark Flekken geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal. Oranje speelt eind maart twee vriendschappelijke wedstrijden, tegen Denemarken en Duitsland. Bijlow groeide razendsnel uit tot nummer één onder de lat bij het Nederlands elftal, maar moest de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ook al missen. Jasper Cillessen maakte om die reden zijn rentree bij Oranje.