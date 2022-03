L'Équipe zet vraagtekens bij Lille - Chelsea; 'bizar verzoek' ingetrokken

Dinsdag, 15 maart 2022 om 18:32 • Dominic Mostert

Het is niet zeker dat de Champions League-wedstrijd tussen Lille OSC en Chelsea woensdagavond doorgang vindt, zo meldt L'Équipe dinsdag. De club uit Londen heeft in Engeland een licentie gekregen om voetbalgerelateerde activiteiten te kunnen voortzetten na de sancties jegens clubeigenaar Roman Abramovich, maar heeft vermoedelijk ook een speciale licentie nodig. De UEFA benadrukt evenwel dat de wedstrijd doorgaat.

Abramovich maakte anderhalve week geleden al bekend dat hij Chelsea van de hand wil doen, maar de facto is hij nog steeds de eigenaar. Het besluit van de regering van het Verenigd Koninkrijk om Abramovich op te nemen op de sanctielijst en daarmee zijn bezittingen te bevriezen, heeft de haast om een nieuwe eigenaar te vinden behoorlijk opgevoerd. Chelsea heeft een ‘speciale licentie’ gekregen om door te voetballen, maar mag geen spelers aan- of verkopen, nieuwe contracten uitdelen en losse tickets of merchandising verkopen.

Dinsdag heeft ook de Europese Unie sancties afgekondigd richting Abramovich vanwege diens vermeende banden met Vladimir Poetin. De eigenaar van Chelsea had 'toegang tot de president en heeft een goede relatie met hem onderhouden', aldus de EU. "Zijn band met de Russische leider heeft bijgedragen aan zijn flinke vermogen." Abramovich is op een 'zwarte lijst' geplaatst van personen die niet mogen reizen en wier bezittingen worden bevroren. Op de zwarte lijst staan de namen van diverse Russische oligarchen.

Vanwege de sancties van de EU heeft Chelsea wellicht een speciale licentie nodig om woensdag in actie te kunnen komen op Frans grondgebied. De kans lijkt groot dat die op tijd wordt verstrekt, maar zekerheid is daar nog niet over. "Als er geen uitzondering wordt gemaakt, staat de wedstrijd op losse schroeven", citeert L'Equipe een bron over de onzekere situatie. De UEFA vertrouwt erop dat de wedstrijd doorgang kan vinden. Chelsea verdedigt na de eerste ontmoeting van drie weken geleden een 3-0 voorsprong.

De sancties hebben ertoe geleid dat het reisbudget van Chelsea is gekelderd tot 20.000 pond, ofwel een kleine 24.000 euro. Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, liet dinsdag echter weten dat zijn spelers 'gewoon' naar Lille zullen afreizen. "Ik heb gehoord dat we een vliegtuig hebben. We kunnen zowel heen als terug met het vliegtuig. Als dat niet lukt, nemen we de trein. En anders de bus. En als dat niet lukt, rijd ik wel een seven-seater. We zullen er zijn. Natuurlijk wordt er gesproken over de organisatie, maar we hebben fantastische werknemers die onze reizen organiseren. In alle geledingen van de club hebben we toegewijde mensen. De situatie voelt niet heel anders dan normaal."

Chelsea - Middlesbrough

Vanwege de sancties tegen Abramovich mag Chelsea geen losse kaarten meer verkopen voor de eigen duels. The Blues dienden bij de Engelse voetbalbond (FA) 'een verzoek in om voor het aanstaande FA Cup-wedstrijd Middlesbrough een uitzondering te maken, maar kregen daarop geen gehoor. Daarom werd 'met extreme tegenzin' een tweede verzoek ingediend om het duel compleet zonder supporters te spelen, onder het mom van sportieve integriteit. Ook zouden daarbij de fans van Boro niet welkom zijn. Het verzoek, dat door Middelsbrough in een statement ''bizar' en 'volkomen ongegrond' werd genoemd, werd later op de dinsdag ingetrokken door Chelsea.