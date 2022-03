Erik ten Hag beslist: Davy Klaassen maakt plaats op middenveld Ajax

Dinsdag, 15 maart 2022 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:53

De opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica is bekend. Erik ten Hag kan weer beschikken over Jurriën Timber en Edson Álvarez, die een basisplaats krijgen nadat ze vrijdag tegen SC Cambuur (2-3 zege) ontbraken in de basiself. Bij Benfica staat voormalig Ajacied Jan Vertonghen aan de aftrap. Ajax en Benfica hebben na het 2-2 gelijkspel in de eerste ontmoeting allebei nog uitzicht op de kwartfinale en nemen het vanaf 21.00 uur tegen elkaar op.

Bij afwezigheid van Álvarez koos Erik ten Hag in Leeuwarden voor een middenveld met Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Een van de drie moest wijken door de terugkeer van de Mexicaan en uiteindelijk is de keuze gevallen op Klaassen. Timber viel tegen Cambuur twintig minuten voor tijd in voor Perr Schuurs en begint nu in de basis. Daardoor neemt Schuurs weer plaats op de bank. Op de overige negen posities wijkt de opstelling van Ajax niet af van die in Leeuwarden.

Ten Hag vertelde dinsdag tijdens de persconferentie hoe belangrijk het voor hem is dat hij weer over Timber en Álvarez kan beschikken. “Ze zijn altijd een deel van het geheel, maar het is wel de as van je ploeg. Ze zijn op elkaar ingespeeld en complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar. Maar vrijdagavond in Leeuwarden stond daar een andere speler als nummer zes en die was veruit de beste speler van het veld”, doelde de trainer van Ajax op Gravenberch.

Ajax speelt dinsdagavond niet alleen om een plek in de kwartfinale: er is ook een hoop geld te verdienen. Alle kwartfinalisten van de Champions League ontvangen namelijk een premie van 10,6 miljoen euro. De recette van een volle Johan Cruijff ArenA voor het thuisduel met Benfica bedraagt 1,9 miljoen euro. Na de groepsfase had Ajax al bijna 65 miljoen euro verdiend aan het Champions League-seizoen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Benfica: lachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Núñez.