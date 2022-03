BBC: Abramovich dankt corrupte megadeal aan ontvoering door regime Poetin

Dinsdag, 15 maart 2022 om 16:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:49

Roman Abramovich heeft een groot deel van zijn fortuin te danken aan een corrupte megadeal met het regime van Vladimir Poetin, zo onthult Panorama, het gerenommeerde onderzoeksprogramma van de BBC. Abramovich won in 2002 de veiling voor oliemaatschappij Slavneft, nadat een grote Chinese concurrent door de Russische regering buitenspel was gezet. De BBC heeft sterke aanwijzingen dat daarvoor een delegatie van het Chinese bedrijf ontvoerd werd.

Abramovich bouwde zijn miljardenfortuin op als oligarch. Begin jaren 2000 wilde de eigenaar van Chelsea zijn toen al forse imperium uitbreiden met de aankoop van het bedrijf Slavneft, toen nog in handen van de staat. Abramovich mengde zich samen met een partner in de veiling voor het oliebedrijf, maar kreeg flinke concurrentie van het Chinese bedrijf CNPC, dat van plan was om twee keer zoveel te bieden. Veel machtige mensen in het Kremlin, waar de Russische regering huist, waren erbij gebaat om Chinese invloeden te weren, zo stelt de BBC vast.

Het bewuste document waaruit dat blijkt is waarschijnlijk uit Rusland gesmokkeld. De informatie is aan het programma gegeven door een vertrouwelijke bron, die zegt dat het in het geheim is gekopieerd uit bestanden die door Russische wetshandhavingsinstanties over Abramovich worden bewaard. De BBC kan dat niet verifiëren, maar controles bij andere bronnen in Rusland hebben veel van de details in het vijf pagina's tellende document bevestigd.

Door middel van verregaande manipulatie kwam Slavneft ondanks de Chinese interesse in handen van Abramovich. "CNPC, een zeer sterke concurrent, moest zich terugtrekken uit de veiling nadat een van zijn vertegenwoordigers was ontvoerd bij aankomst op de luchthaven van Moskou en pas vrijgelaten werd nadat het bedrijf zich had teruggetrokken", staat in het document. Het ontvoeringsverhaal wordt ondersteund door onafhankelijke bronnen die het document niet kenden, voegt het Britse programma toe.

Er is geen suggestie dat Abramovich iets wist van het ontvoeringscomplot, of er een rol in speelde, maar hij profiteerde er dus wel fors van. Na terugtrekking van de Chinezen was het bod van Abramovich het enige resterende, waardoor de eigenaar van Chelsea voor een goedkope prijs eigenaar werd van het oliebedrijf. Zijn advocaten zeggen dat de ontvoeringsclaim 'volledig ongefundeerd' is en dat hij 'niet op de hoogte is van een dergelijk incident'. Ook ontkent Abramovich beschuldigingen van corruptie.

De Britse overheid liet Abramovich net als andere Russische oligarchen jarenlang ongemoeid, maar greep na de invasie in Oekraïne in. De tegoeden van Abramovich zijn bevroren en hij mag niet meer optreden als bestuurder van Chelsea. Op dit moment werkt Abramovich aan de verkoop van de club. Hij is dinsdag met zijn privéjet geland in Moskou.