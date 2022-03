Oorlog in Oekraïne leidt tot gevoelige afmelding voor Russisch elftal

Artem Dzyuba gaat niet in op de uitnodiging van het nationale elftal van Rusland. De 33-jarige aanvoerder van het team zit in de maag met de Russische invasie in Oekraïne, maar benadrukt dat zijn besluit niet 'politiek' is. "Het is vanwege de moeilijke situatie in Oekraïne, waar hij veel familieleden heeft wonen", legt bondscoach Valeri Karpin uit op de website van de bond (RFU).

Karpin benadrukt dat het Russische elftal geen verplichting is. "Dit geldt niet alleen voor Artem, maar voor alle spelers. Zondag hebben we telefonisch met Artem gesproken, hij verzekerde dat hij heel graag voor de nationale ploeg wil spelen. Maar nu, vanwege de moeilijke situatie in Oekraïne, waar hij veel familieleden heeft, vroeg hij om vanwege familieredenen thuis te mogen blijven. We hebben afgesproken dat we contact met hem zullen houden en zijn optredens voor Zenit Sint-Petersburg zullen volgen."

Rusland mag als gevolg van de sancties van de FIFA geen internationale wedstrijden meer spelen. Eigenlijk zou het Euraziatische land volgende week donderdag met Polen strijden in de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar. De Russische bond heeft besloten om ondanks het gebrek aan wedstrijden een trainingskamp te beleggen met het nationale elftal. "Een gedetailleerd schema inclusief vriendschappelijke duels wordt later gepubliceerd", zegt de RFU, die eerder al aankondigde naar het CAS te stappen vanwege de opgelegde sancties.

Dzyuba werd onlangs als aanvoerder van het Russische elftal uit de tent gelokt door de Oekraïense voetballers Andriy Yarmolenko van West Ham United en Vitaliy Mykolenko van Everton. Zij eisten een reactie van Dzyuba op de oorlog. "Je bent normaal altijd zo aandachtgeil, nu is het tijd om de schijnwerpers te pakken", schreef Yarmolenko, doelend op de voorliefde van Dzyuba voor het maken van TikTok-video's.

Uiteindelijk kwam Dzyuba, met 30 goals in 55 interlands medetopscorer aller tijden van zijn land, toch met een statement. "Ik ben tegen elke oorlog. Oorlog is iets verschrikkelijks", aldus Dzyuba, die niet specifiek in wilde ingaan op de situatie in Oekraïne en het onderwerp veranderde. "Ik ben ook tegen menselijke agressie en haat, die elke dag een verwoestende omvang aanneemt. Ik ben niet bang om Russisch te zijn. Ik ben er trots op Rus te zijn. En ik begrijp niet waarom Russische topsporters nu moeten lijden. Ik ben tegen die dubbele moraal."