Cavani vertrekt bij Man United en gaat debuteren in vierde topcompetitie

Dinsdag, 15 maart 2022 om 14:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:02

Edinson Cavani heeft Manchester United definitief laten weten zijn aflopende contract niet te zullen verlengen, zo meldt Fabrizio Romano. De 35-jarige spits is zijn reserverol op Old Trafford beu en zoekt een nieuwe uitdaging. Vanuit Zuid-Amerika wordt flink getrokken aan Cavani, maar de aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een debuut in Spanje.

Cavani maakte gedurende zijn lange voetballoopbaan al doelpunten in de Serie A, Ligue 1 en Premier League en hoopt daar vanaf komende zomer met LaLiga een vierde topcompetitie aan toe te voegen. Cavani heeft het Argentijnse River Plate en Braziliaanse Botafogo al laten weten geen interesse te hebben. Binnenkort zal de Uruguayaan bekendmaken waar zijn nabije toekomst ligt, meldt Romano.

Op dit moment is Cavani bezig aan zijn tweede seizoen bij Manchester United, dat hem in 2020 transfervrij overnam van Paris Saint-Germain. De Zuid-Amerikaan kende een moeizame start in Engeland, maar begon aan het eind van vorig seizoen fantastisch te presteren: met tien doelpunten in zijn laatste elf duels had hij een groot aandeel in het behalen van de tweede plek in de Premier League en het bereiken van de finale van de Europa League. In de eindstrijd tegen Villarreal (1-1) scoorde Cavani ook, maar het duel ging na strafschoppen verloren.

In augustus kreeg Cavani plots concurrentie van Cristiano Ronaldo, die als donderslag bij heldere hemel terugkeerde op Old Trafford. De komst van de superster en meerdere blessures weerhielden Cavani ervan om de stijgende lijn uit vorig seizoen vast te houden. De 128-voudig international scoorde dit seizoen pas 2 keer in 12 duels, waarvan 9 invalbeurten. In totaal staat hij na 55 wedstrijden voor United op 19 goals. Eerder was hij succesvol bij PSG, Napoli en Palermo. Die laatste club haalde Cavani op twintigjarige leeftijd weg bij het Uruguayaanse Danubio.