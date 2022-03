Tuchel deelt op persconferentie geweldige sneer uit aan Boris Johnson

Dinsdag, 15 maart 2022 om 14:34 • Tom Rofekamp

Thomas Tuchel vindt dat Boris Johnson en de rest van het Britse Parlement zich met dringendere zaken kunnen bezighouden dan de spreekkoren van Chelsea-fans. Een woordvoerder van premier Johnson liet maandag weten het gezang over Roman Abramovich 'totaal ongepast' te vinden. De reactie maant Tuchel tot zorgen over de prioriteiten van de Britse overheid; voor zowel hen als Chelsea zelf zouden er urgentere zaken op de agenda staan volgens de oefenmeester.

Tijdens de duels met Norwich City en Burnley scandeerden de supporters van Chelsea de naam van Abramovich, die door de overheid opgenomen is op de Britse sanctielijst naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Johnson keurde de spreekkoren bij monde van een woordvoerder af, die ze 'geen excuus voor gedrag dat op dit moment totaal ongepast is' vindt. Op de persconferentie daags voor het Champions League-duel met Lille OSC werd ook Tuchel naar zijn mening gevraagd.

"Ik heb over de opmerkingen van Johnsons woordvoerder gehoord", stak de manager van wal. "Ik weet niet of dat het belangrijkste is om het over te hebben in deze tijd. Ik weet niet of, als spreekkoren besproken worden in het Parlement, dat betekent dat we ons zorgen moeten maken over de prioriteiten van deze overheid. We hebben veel urgentere dingen om over te discussiëren."

Chelsea dient verzoek in: geen supporters in FA Cup-duel tegen Middlesbrough

Vanwege de sancties tegen Abramovich mag Chelsea geen losse kaarten meer verkopen voor de eigen duels. The Blues dienden bij de Engelse voetbalbond (FA) 'een verzoek in om voor het aanstaande duel tegen Middlesbrough een uitzondering te maken, maar kregen daarop geen gehoor. Daarom is er 'met extreme tegenzin' een tweede verzoek ingediend om het duel compleet zonder supporters te spelen, onder het mom van sportieve integriteit. Ook zouden daarbij de fans van Boro niet welkom zijn.