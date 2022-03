Ajax houdt parel uit handen Europese elite: ‘Mooie clubs wilden me hebben’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 13:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:58

Ajax heeft Jorrel Hato vastgelegd tot medio 2025, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De zestienjarige centrumverdediger van Ajax Onder 17 wordt met het ondertekenen van zijn eerste profcontract uit handen gehouden van een aantal Europese topclubs. "Er was best wel wat interesse van mooie buitenlandse clubs, dus daar heb ik wel over nagedacht, maar niet getwijfeld", zegt Hato tegenover De Telegraaf.

Hato is een linksbenige centrale verdediger die te boek staat als een van de grotere talenten op De Toekomst. "Ik ben blij dat de club me heeft beloond voor mijn inspanningen van de laatste jaren", zegt de jongeling, die in 2018 werd weggeplukt bij Sparta Rotterdam. Nu had hij opnieuw een stap naar een grotere club kunnen maken, maar ditmaal koos hij anders. "Eigenlijk wist ik direct dat ik voor Ajax zou kiezen. Hier voel ik me op mijn best. Er is ook geen reden om weg te gaan, want het gaat goed."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kwaliteiten van Hato passen in het profiel dat Ajax zoekt bij centrale verdedigers. "Ik kan goed duels spelen en ik ben goed aan de bal", zegt Hato tegen het clubkanaal van Ajax. Hij weet ook waar hij nog aan moet werken. "Verdedigend koppen vind ik nog lastig, om de bal naar de goede kleur te koppen." Hato heeft een voorbeeld bij het eerste elftal. "Ik vind Jurriën Timber een hele goede verdediger vanwege zijn speelstijl. Ik ben een klein beetje met hem te vergelijken."

Gerry Hamstra moest zich inspannen om Hato aan boord te kunnen houden, maar de technisch manager deed uiteindelijk waarvoor Ajax hem afgelopen zomer aanstelde: het binden van jonge talenten. Inmiddels is het takenpakket van Hamstra door het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars groter geworden. Hamstra is voorlopig met trainer Erik ten Hag verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van Ajax 1 en krijgt per 1 juli ondersteuning van Klaas-Jan Huntelaar, zo werd zondag bekend. De Amsterdammers zoeken ook nog naar een directe opvolger van Overmars, die de functie directeur voetbalzaken moet gaan invullen.