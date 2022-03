‘Grootste talent ooit’ vreest voor leven in Oekraïense oorlogsbunker

Dinsdag, 15 maart 2022 om 13:50 • Tom Rofekamp

Fernando Valente vreest voor het leven van zijn voormalig pupil Giorgi Sudakov. De negentienjarige middenvelder van Shakhtar Donetsk zit momenteel ondergedoken in een Oekraïense oorlogsbunker vanwege de Russische agressie. Valente, zijn coach bij de Onder-21 van Shakhtar, gebruikt zijn sociale mediakanalen om aandacht te genereren voor de situatie van, naar eigen zeggen, 'het grootste talent dat hij ooit gecoacht heeft'.

Wil jij ook iets doen voor Oekraïne? Klik dan op deze link voor een overzicht van hulporganisaties.

In tegenstelling tot zijn ploeggenoten bij Shakhtar (onder wie David Neres) wist Sudakov Oekraïne niet te ontvluchten. De aanvallende middenvelder zit momenteel vast in een bunker met zijn zwangere vriendin, waar Valente foto's van deelde op zijn persoonlijke Facebook-account. "Georgi Sudakov is het grootste talent dat ik ooit heb gecoacht", luidt het bijschrift. "Hij is drievoudig A-international van Oekraïne en heeft pas zijn contract bij Shakhtar verlengd tot 2026."

"Hij is een geweldig mens", vervolgt Valente, "die bijna ouder wordt van een klein meisje, samen met zijn echtgenoot Lisa. Dromen die hem worden afgepakt, en nu zit hij weg te rotten in een bunker tijdens een zinloze oorlog. Ik huil om dit koppel en om alle jonge spelers en vrienden die ik heb achtergelaten in Oekraïne, het land dat me twee jaar lang blij heeft gemaakt. Mijn hart is gebroken."

Sudakov beleefde dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Shakhtar, waar hij vooralsnog op vier treffers in veertien duels stond over alle competities. In gesprek met Marca wijdt Valente nogmaals uit over 'de enorme potentie van Sudakov'. "Hij zou voor Barcelona of Manchester City kunnen spelen", oppert de Portugees. "Hij is het grootste talent dat ik ooit getraind heb en ik heb zelden zo'n goede connectie met hem gehad. Iedere keer dat ik de foto's en video's van hem zie, springen de tranen in mijn ogen."