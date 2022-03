Geen Nederlands elftal voor talent van Ajax: ‘Ik wil mijn vader trots maken’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 12:45 • Jeroen van Poppel

Voetbaltalenten met een dubbele nationaliteit die zich doorontwikkelen komen regelmatig voor een duivels dilemma. Charlie Setford heeft zijn keuze echter al gemaakt: de zeventienjarige Nederlands-Engelse doelman van Ajax gaat vol voor een debuut bij the Three Lions. "Ik zou voor Oranje kunnen spelen, maar ik wil mijn vader trots maken", zegt Setford in gesprek met de BBC.

"Hij is een Engelsman en is er altijd voor me geweest", aldus de jonge goalie, die dit seizoen debuteerde voor Jong Ajax. Setford werd in 2004 geboren in Haarlem en speelde voor Oranje Onder-15 en -16, maar besloot in 2019 van voetbalnationaliteit te wisselen. "Een ding dat ik altijd al wilde bereiken, was spelen voor Engeland. Ik heb ook een grotendeels Engelse opvoeding gehad. Thuis is alles praktisch Engels. We kijken een beetje Nederlandse tv en een deel van de muziek is Nederlands, maar thuis is het meestal Engels. We kijken meer Engels voetbal dan Nederlands omdat het leuker en interessanter is om te volgen."

Charlie Setford in de Youth League tegen voormalig ploeggenoot Julian Rijkhoff van Borussia Dortmund.

Setford rook door de opdoemende keepersproblemen bij Ajax al even aan het eerste elftal en zat de laatste weken een aantal keer op de reservebank als stand-in voor André Onana. Met het aantrekken van noodverband Przemyslaw Tyton is een debuut in de hoofdmacht echter weer verder uit beeld geraakt voor de jonge goalie. Wel zit Setford door het ontbreken van Jay Gorter, Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg ook dinsdagavond in de Champions League-kraker tegen Benfica op de bank, ditmaal als derde optie. In die hoedanigheid maakte de Nederlands-Engelse goalie overigens ook deel uit van de wedstrijdselectie eerder voor de dubbele confrontatie met Borussia Dortmund (4-0 en 1-3 winst).

Zo mag Setford als jeugdspeler regelmatig meetrainen van hoofdcoach Erik ten Hag. "De trainingen van het eerste elftal zijn van een zeer hoog niveau", aldus Setford. "Bij Jong Ajax is er meer intensiteit omdat ze meer risico's kunnen nemen in hun sessies dan het eerste elftal kan. Maar het eerste elftal schiet met veel meer kracht en veel meer nauwkeurigheid. Het is een hoger niveau, Champions League-niveau. Het is moeilijk om daar keeper te zijn en die schoten te pakken. Je moet alert zijn, je moet scherp zijn. Je kunt niet verslappen. Dan realiseer je je dat er nog een stap boven zit en dat je nog niet goed genoeg bent om de doelman van het eerste elftal."

In principe speelt Setford voor Ajax Onder 19, maar dit seizoen kwam hij ook al zeven keer uit voor Jong Ajax. "De Keuken Kampioen Divisie is geweldig om in te spelen als je bij Ajax zit en je bent 17, 18 of 19", zegt hij. "Je speelt tegen mannen bij grote clubs. Er is druk en het is van hoog niveau. Het gaat ook om geld. Je speelt tegen mannen die vechten voor hun geld, die al kinderen hebben." Wat dat betreft maakt Nederland het verschil voor talenten, legt Setford uit. "In Engeland heb je niet het equivalent van Jong Ajax", weet hij. "De Onder 23-competitie is geen echte competitie in de zin dat je alleen speelt tegen mensen van je eigen leeftijd."