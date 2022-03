‘Barça zet zeilen bij: trio inclusief Mazraoui moet z.s.m. binnen zijn’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 12:32 • Tom Rofekamp

Barcelona zet vaart achter de komst van het transfervrije trio Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan) en Noussair Mazraoui (Ajax), aldus Mundo Deportivo. De Spaanse sportkrant schrijft dinsdag dat het technisch secretariaat van de Catalaan er zaak van maakt dat de transferdossiers zo snel mogelijk kunnen worden gesloten. Het tekenen van Mazraoui lijkt daarbij nog de meeste voeten in de aarde te hebben.

Technisch directeur Mateu Alemany en adviseur Jordi Cruijff lijken volgens journalist en Barcelona-watcher Gerard Romero het meest dicht bij de komst van Kessié. Calciomercato voegde daar maandag aan toe dat 'er nieuw contact is' tussen George Atangana (de manager van de Ivoriaanse middenvelder) en Barcelona. Er lijkt nog niks getekend te zijn, maar de gesprekken bevinden zich naar verluidt in een 'zeer vergevorderde fase'.

Transfermarktspecialist Fabrizio Romano schreef vorige week al dat het een kwestie van tijd is voordat Christensen zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2027 bij Barcelona. Er zou alleen nog worden gesproken over de laatste details. In het contract is er naar verluidt een flinke eis van de verdediger ingewilligd: hij verlangt minimaal een verdubbeling van zijn huidige salaris bij Chelsea, dat net iets minder dan vijf miljoen euro bedraagt. Door daarmee in te stemmen troeft Barcelona het eveneens geïnteresseerde Bayern München af. Ook meldde Romano dat Barcelona-trainer Xavi Christensen probeerde te lokken door hem 'een sleutelspeler voor zijn toekomstplannen' te noemen.

Romano bracht vorige week ook de details van het eerste bod van Barça op Mazraoui naar buiten. De transfermarktexpert onthulde dat de Catalanen de 24-jarige vleugelverdediger een jaarsalaris van vijf miljoen euro bruto hebben geboden. Maandag voegde Romano daaraan toe dat het nettosalaris 3,7 tot 4 miljoen daarvan zou bedragen. Naast het eveneens geïnteresseerde AC Milan en Borussia Dortmund zou ook Bayern München navraag hebben gedaan bij zaakwaarnemer Mino Raiola, maar denkt Barcelona aan het langste eind te trekken.

