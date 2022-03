Eriksen keert terug in Deense selectie; rentree tegen Nederland lonkt

Dinsdag, 15 maart 2022 om 11:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:21

Prachtig nieuws voor Christian Eriksen. De middenvelder van Brentford maakt voor het eerst weer deel uit van de Deense selectie sinds zijn hartstilstand op het EK 2020. Daarmee zet Eriksen een volgende stap in een gekoesterde droom: uitkomen op het WK 2022 in Qatar. Aan een eventuele rentree zit bovendien een Nederlands tintje: de eerstvolgende wedstrijd van Denemarken is tegen Oranje.

Tijdens de eerste wedstrijd van de Denen tegen Finland op het afgelopen EK (12 juni 2021) ging Eriksen al vroeg naar de grond vanwege een hartstilstand. Het duel werd uitgespeeld en niet veel later werd bekend dat de 109-voudig international in stabiele toestand in het ziekenhuis verkeerde. Eriksen kreeg een defibrilllator (een hartritmekastje) toegewezen, waarna een lang revalidatieproces volgde.

Volgens het reglement van de Italiaanse voetbalbond mocht Eriksen niet met het kastje uitkomen voor zijn toenmalige club Internazionale, waardoor de club gedwongen was de middenvelder te laten vertrekken. Inter liet daarop het contract van Eriksen ontbinden en de Deen trok naar Brentford. Daar maakte de voormalig Ajacied eind februari zijn rentree. Inmiddels staat Eriksen bij de nummer vijftien van de Premier League op drie duels; afgelopen weekeinde verzorgde hij zijn eerste assist in het duel met Burnley (2-0 winst).

In januari gaf Eriksen in zijn eerste interview sinds de hartstilstand zijn wens aan om uit te komen op het WK 2022, dat eind winter gespeeld wordt in Qatar. "Daar in actie komen is wat ik voor ogen heb", zei Eriksen. "Ik droom ervan om terug te keren op dat niveau. Ik weet zeker dat ik dat nog kan, want ik voel me niet anders. Ik ben in topconditie. Het is aan bondscoach Kasper Hjulmand om mijn niveau te beoordelen. Maar mijn hart zal geen obstakel zijn."