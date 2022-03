‘Boegbeeld’ getipt als bondscoach: ‘Koeman, die zeikerd, doet het in zijn broek’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 11:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:32

Johan Derksen zou liever Peter Bosz dan Ronald Koeman zien als opvolger van Louis van Gaal, die na het WK 2022 afzwaait als bondscoach. Derksen noemt Koeman - die onlangs open solliciteerde naar een tweede periode als trainer van het Nederlands elftal - bij Vandaag Inside 'een zeikerd', en wijst op het mogelijke ontslag van Bosz bij Olympique Lyon. Presentator Wilfred Genee neemt het echter op voor Koeman.

Derksen begint zijn relaas in een discussie over Hoge Bomen, het programma waar Koeman zondagavond te gast was en velerlei lovende videoboodschappen werden vertoond, afkomstig van zijn oud-pupillen. "'Het is heel onverstandig als je bondscoach wilt worden, dat je daar gaat zitten", vindt Derksen. "Het hele land heeft dat gezien en die zeggen allemaal: Joh, die zeikerd, moet die bondscoach worden?"

De analist wijst vervolgens op de situatie van Bosz, die met Lyon op een ondermaatse tiende plaats staat in de Ligue 1 en daarom zwaar onder vuur ligt. "Ik denk dat Koeman het in zijn broek doet. Kijk, het is niet uitgesloten dat Peter Bosz eruit gegooid wordt in Frankrijk. Die is beter geschikt voor het bondscoachschap dan Koeman. Maar PSV zou Peter Bosz ook kunnen nemen." Tafelgenoot Valentijn Driessen vult aan: "En Ajax, als Erik ten Hag weggaat."

"Maar Koeman is toch gewoon een goede bondscoach?", oppert Genee. Derksen: "Ja, hij heeft het goed gedaan (Koeman leidde het Nederlands elftal naar het EK 2020, na eindtoernooien in 2016 en 2018 te hebben misgelopen), maar ik vind Peter Bosz als boegbeeld en verbaal gewoon de allerbeste." Genee kan zich er niet in vinden: "Maar hij wint niks! Hij is overal mislukt!"

"Koeman is bij Benfica en Barcelona ook mislukt", brengt Derksen in. Wel komt hij Genee nog enigszins tegemoet: "Het nadeel van Bosz is dat hij altijd te veel risico inbouwt." Driessen mengt zich in de discussie: "En wat vind je dan van Pep Guardiola?", voordat de discussie in luid schatergelach doodbloedt. "Zijn we eindelijk Van Gaal af, krijgen we een andere gek!", joelt Derksen tot slot.