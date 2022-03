Driessen onthult reactie Ihattaren op spijkerharde woorden Ten Hag

Dinsdag, 15 maart 2022 om 09:59 • Tom Rofekamp

Mohamed Ihattaren heeft kracht geput uit de uitspraken van Erik ten Hag, zo meldt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf zegt bij Vandaag Inside te hebben gehoord dat de middenvelder van Ajax zijn trainer wil verbazen en dit seizoen nog zijn debuut voor het eerste elftal wil maken. Tafelgenoot René van der Gijp gelooft daar niet in, en geeft zelfs een waarschuwing af.

Ten Hag maakte vrijdag voorafgaand aan het duel met SC Cambuur (2-3 winst) kenbaar dat een debuut Ihattaren nog niet in zicht was. "Als je niet kan rennen op Eredivisie- of op Champions League niveau, dan houdt het op", zei de oefenmeester. Driessen vertelt dat Ihattaren de woorden juist gesterkt hebben, in plaats van gedemotiveerd. "En ik hoorde dat hij 17 april rood had omcirkeld in zijn agenda."

Op die datum vindt de bekerfinale tussen PSV en Ajax plaats, waarin Ihattaren zo tegenover zijn oude club én trainer Roger Schmidt zou komen te staan. Van der Gijp heeft er weinig fiducie in en wijst op het risico van blessures bij een te snelle rentree. "Hij moet dit seizoen uit zijn hoofd zetten en volgend seizoen gewoon de hele voorbereiding meemaken", vindt de analist. "Als je met een blessure die hele voorbereiding mist, dat is hartstikke ingewikkeld. Als dat ventje op zestig, zeventig procent zit, dan heb je er geen reet aan."

Driessen onthult de tried-and-tested methode die Ihattaren tot voor kort voor ogen had. "Hij wilde weer terug naar dat soort crashdieet. Dat had hij bij PSV ook, toen was hij ook veel te zwaar. Binnen vijf à zes weken ben je er dan weer. Dat kost een hele hoop kracht en dat is natuurlijk gevaarlijk. Toen hebben ze bij Ajax gezegd: Daar beginnen we niet aan, langzaam opbouwen." Ihattaren speelde zijn laatste duel in profverband in april van vorig jaar, toen hij namens PSV zeven minuten mocht invallen tegen FC Groningen.