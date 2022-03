Van der Gijp komt niet meer bij: ‘Kans nog groter dat ik Staatsloterij win’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 09:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:24

René van der Gijp geeft de sportieve ambities van Mario Götze weinig kans. Maandag kwam het Duitse blad Sports Illustrated naar voren dat de middenvelder van PSV de Champions League nog graag wil winnen, en daarom streeft naar een overstap naar het allerhoogste niveau. Van der Gijp vindt dat Götze het niveau van de Eredivisie al amper aankan; een mening die op bijval kan rekenen van zijn tafelgenoten bij Vandaag Inside.

"Ik heb het hele weekend onzinnige dingen gelezen, maar dat trekt zich gewoon door", steekt Van der Gijp van wal. "Die Götze. Ik denk: die kiest voor PSV, omdat hij zelf weet dat hij nog maar zeventig procent is. En dan kun je in de Nederlandse competitie nog af en toe staande houden. RKC-thuis, Willem II-thuis, NEC-thuis. Maar nu lees ik dat hij de Champions League wil winnen? De kans is nog groter dat ik de Staatsloterij win!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mario Götze zinspeelt op vertrek: ‘Ik wil op het hoogste niveau spelen’

Maandag kwam naar buiten dat Götze ambieert om de Champions League te winnen en daarom een voortijdig vertrek bij PSV niet uitsluit. Lees artikel

Johan Derksen sluit zich bij zijn tafelgenoot aan. "Ja, dat is onbegrijpelijk. Hij heeft heel veel krediet bij zijn Duitse trainer (Roger Schmidt, red.), maar hij scoort regelmatig een onvoldoende." Van der Gijp doet er een schepje bovenop: "Maar Johan, hij voegt eigenlijk niks toe. Je kan aan alles zien dat hij een wereldspeler is geweest, of dat hij in ieder geval die klasse had. Maar ja, hij is niet fit, niet snel meer. Als het Götze niet zou zijn, zou je zeggen, hij gaat naar FC Dordrecht."

Presentator Genee vult aan met de concrete plannen van de Duitse wereldkampioen van 2014, die naar de Serie A, de Bundesliga of de Premier League zou willen. "Pleur nou toch op!", schatert Van der Gijp. "Iemand met gezond verstand gaat in de Nederlandse competitie spelen en nu zeggen dat hij naar Spanje wilt?" Derksen ziet in Götzes uitspraken een breder levend fenomeen in de voetbalwereld: "Heb jij ooit een voetballer gezien die zichzelf objectief kan beoordelen? Ze vinden zichzelf allemaal geweldig. Hij moet blij zijn dat hij erin staat."