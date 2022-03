KNVB reageert op ‘spelbederf’ in Eredivisie: ‘Dit is niet wenselijk’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 08:13 • Laatste update: 08:24

De afgelopen jaren werden meerdere trainers in de Eredivisie betrapt op het verstrekken van instructies aan hun doelman om te gaan liggen, een blessure te simuleren en daarmee het spel stil te leggen, waarna de trainer zijn spelersgroep bijeen riep om tactische wijzigingen door te voeren. Henk Fraser maakt er na de zege van Sparta Rotterdam op Go Ahead Eagles (1-0) geen geheim van dat hij die truc hanteerde. De KNVB noemt het tijdrekken van keepers 'niet wenselijk'.

De voetbalbond stelt dat er 'in algemene zin' wordt gekeken wat ertegen gedaan kan worden, zo schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag. De actie van Maduka Okoye tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead, na een minuut of 25, zal daarentegen niet specifiek worden onderzocht, stelt een woordvoerder. Het is namelijk aan de spelregelcommissie van de FIFA om regels mogelijk te veranderen. Daar gaat de KNVB niet over.

Voor Ronald Waterreus is het eerder puur spelbedrog dan een geniale zet. “Hoe hoog ik Fraser ook heb zitten als mens en trainer; dit moet je gewoon niet willen”, benadrukt de oud-doelman in het dagblad. “Spelbederf is voor kijkers een van de meest irritante dingen van het voetbal. Alleen: zo lang er geen adequate regelgeving is, zul je dit soort praktijken blijven zien.”

Toezien op spelbederf in de breedste zin van het woord zou nadrukkelijk tot het takenpakket van de VAR moeten behoren, benadrukt Waterreus. “Als de VAR ziet dat Lisandro Martínez voor de zoveelste keer een tegenstander een gele kaart probeert aan te naaien, zou de VAR de mogelijkheid moeten krijgen om tegen de scheidsrechter te zeggen dat juist Martínez die gele kaart krijgt. En voor die toneelstukjes met de keepers zou hetzelfde moeten gelden.”

“Als ook maar enigszins bewezen kan worden dat ze de boel beduvelen, moet de VAR kunnen ingrijpen.” Mike Snoei, namens ESPN als analyticus aanwezig tijdens Sparta - Go Ahead, ziet meer in een andere oplossing. “Elke trainer zou per wedstrijd één time-out moeten kunnen inzetten, waarin hij de puntjes op de i kan zetten. Dan voorkom je misschien dat trainers op creatieve wijze zo'n time-out forceren.”

Fraser gaf afgelopen weekeinde min of meer toe een spel te spelen. "Wij zijn Nederlanders. Ik ben er trots op om fifty-fifty Surinaams te zijn. Maar we zijn heel goed in het opzoeken van de mazen in de wet. Het is niet aan mij om dat te veranderen. Je zou het natuurlijk kunnen beïnvloeden. Mensen mogen zeggen dat ze me hartstikke onsportief vinden, dat vind ik prima en begrijp ik ook. Ik moet overleven, wij moeten als Sparta overleven. In sport en liefde is een hoop geoorloofd."