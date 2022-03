Geduld van FC Twente is op: jongste speler wordt uit de selectie gezet

Dinsdag, 15 maart 2022

FC Twente heeft Jahnoah Markelo tot 1 april uit de selectie gezet. De reden van zijn disciplinaire straf ligt buiten het voetbalveld. De achttienjarige aanvaller zal de komende twee weken spelen en trainen bij de Onder 21 van de club.

“Hij weet nog niet precies wat het inhoudt profvoetballer te zijn”, zegt technisch directeur Jan Streuer in gesprek met TC Tubantia over Markelo, die in 2019 de overstap van Ajax naar FC Twente maakte. “Een jonge speler mag fouten maken, maar het kan niet zo zijn dat we met de jongste speler in de selectie het drukst zijn”, benadrukt de sportbestuurder.

Markelo tekende oktober vorig jaar een profcontract tot en met 2023. Daarmee kreeg hij een plek in de eerste selectie van de Enschedeërs. “Na 1 april kijken we of hij de boodschap heeft begrepen, en of hij kan terugkeren in de selectie”, aldus Streuer.

Het jongere broertje van Nathan Markelo maakte in het bekerduel met SV O.S.S.'20 (0-2 winst), in oktober vorig jaar, zijn debuut in het eerste. Nadien zat hij in de Eredivisie-duels met FC Utrecht en Vitesse op de bank, maar tot speeltijd kwam het niet.