Van der Gijp keek met verbijstering naar Ten Hag: ‘Godsiemijne nog aan toe’

Maandag, 14 maart 2022 om 23:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:16

Valentijn Driessen vindt het wel logisch dat Ajax op technisch vlak is uitgekomen bij Klaas-Jan Huntelaar. De oud-aanvaller gaat nauw samenwerken met trainer Erik ten Hag en technisch manager Gerry Hamstra en volgens clubwatcher Mike Verweij is het goed mogelijk dat Huntelaar vanaf medio 2024 de directeur voetbalzaken van Ajax is. Presentator Wilfred Genee spreekt in Vandaag Inside van een 'verrassende wending'. Driessen is het daar mee eens en denkt dat Ajax met de voormalig topschutter kwaliteit in huis heeft gehaald. Na het verhaal Huntelaar ontstaat een opvallend gesprek over de manier waarop Erik ten Hag reageerde op de uitgelekte telefoongesprekken van Quincy Promes, die zijn neef wilde doodsteken bij een ruzie.

"Een goede keuze denk ik", opent Driessen maandagavond in de talkshow die vanaf heden dus een andere naam draagt. Genee wil gelijk weten waarom de sportjournalist tot deze conclusie komt. "Omdat het een hele slimme jongen is. En veel verstand van voetbal. En om hem twee jaar te laten meelopen in de organisatie, en het daarna over te nemen op het moment dat 'ie inderdaad de kwaliteiten heeft. Dan heeft hij ook de contacten. Nou, hij weet waar Ajax voor staat. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele goede keuze." Genee voegt gelijk toe: "Een aanwinst zeg jij, voor Ajax." Driessen onderschrijft de woorden van de presentator. "Ja, zeker."

Johan Derksen heeft gelijk een vraag voor Driessen. "Marc Overmars liet hem toch al een beetje stage lopen?" Driessen geeft zijn tafelgenoot gelijk en werpt tevens op dat Huntelaar enige tijd met de raad van commissarissen en de directie van Ajax heeft meegelopen. "Gaat hij overal meelopen?", vraagt Genee gelijk. "Nee, hij heeft even gekeken wat het beste was. Hij wilde eigenlijk commissaris worden, want dan kan hij blijven voetballen. Maar nee, het wordt technisch adviseurschap zeg maar." Driessen voegt toe dat Erik ten Hag geïnformeerd is over de aanstelling van Huntelaar en daarin dus geen zeggenschap had.

"Maar dat vind ik heel normaal hoor", neemt Derksen het gesprek over. "Dit is een langetermijnfunctie en Erik ten Hag is natuurlijk een passant." Driessen trekt gelijk een conclusie wat betreft de toekomst van de trainer in Amsterdam. "Dat houdt wel in denk ik dat Ten Hag aan het einde van het seizoen Ajax gaat verlaten." René van der Gijp grijpt de gelegenheid aan om zijn beklag te doen over de Ajax-coach. "Erik ten Hag zijn interviewtje was ook wel weer heel slecht, hè. Godsiemijne nog eens aan toe zeg." Genee denkt dat Van der Gijp doelt op het interview van Ten Hag over Promes, waarin hij zei 'diep bedroefd' te zijn over de hele situatie. De aanvaller van Spartak Moskou heeft bekend dat hij zijn neef wilde doodsteken in 2020. Daarnaast wordt Promes verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Erik ten Hag over de situatie rondom Quincy Promes: "Het raakt me zeer, ik ben diep bedroefd." pic.twitter.com/Uyf310R6sE — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2022

"Over Promes, wat was dat slecht zeg", gaat Van der Gijp verder. "Hoe kan je dat nou roepen?", aldus een verbaasde Genee. "Hij zei dat het uit een bron (de NOS, red.) kwam, maar dat slaat natuurlijk nergens op", aldus de geschokte Van der Gijp. De Telegraaf meldde vrijdag dat Promes werd afgeluisterd omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Bij zowel ESPN als de NOS werd Ten Hag na afloop van de door Ajax met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Cambuur gevraagd naar de situatie rond Promes. “Het doet me heel veel, het is een ontzettend treurige kwestie”, zei Ten Hag tegenover de NOS. “Dat hij daarin verzeild is geraakt. Het is bij de media, maar het ligt nu bij de rechter…”

De verslaggever van de NOS onderbrak Ten Hag door te stellen dat ‘het niet zomaar gebeurt dat je telefoon wordt afgetapt’. “Daar ben jij van op de hoogte? Dit zegt de NOS, maar ik wacht het oordeel van de rechter af”, reageerde Ten Hag. De telefoongesprekken werden overigens niet door de NOS, maar door Nieuwsuur naar buiten gebracht. “Ik weet niet hoe de NOS het weet. Ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is", zo benadrukte de Ajax-trainer.

"Slecht, heel slecht", omschrijft Van der Gijp het interview van Ten Hag over Promes. "Dit was weer de ouderwetse Erik ten Hag, vond ik", vult Driessen aan. "Zijn presentatie blijft zijn zwakste punt", legt Derksen vervolgens de vinger op de zere plek bij de oefenmeester van Ajax. "Hij is niet een mooi boegbeeld, als bondscoach zou hij ongeschikt zijn." Driessen plaatst gelijk een kanttekening: "Ik vond dat hij het met Marc Overmars wel netjes deed, dat had hij waarschijnlijk voorbereid. Misschien was hij nu niet voorbereid op deze vraag. Waar je natuurlijk wel voorbereid op had moeten worden."