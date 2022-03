Manchester City verprutst kans na kans en morst heel dure punten

Maandag, 14 maart 2022 om 23:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:30

De titelstrijd in de Premier League lijkt met de week spannender te worden. Koploper Manchester City, vorige week nog veel te sterk voor stadsgenoot Manchester United, heeft maandagavond namelijk dure punten gemorst. Manager Josep Guardiola zag zijn elftal niet verder komen dan een 0-0 gelijkspel tegen het Crystal Palace van Patrick Vieira. De voorsprong op nummer twee Liverpool bedraagt vier punten (70 om 66), maar the Reds hebben wel een wedstrijd tegoed.

Manchester City was duidelijk de bovenliggende partij in de openingsfase, al gaf Palace via Conor Gallagher wel een waarschuwing af in de twaalfde minuut. Drie minuten daarna lieten de bezoekers een grote kans onbenut om de score te openen. Kevin De Bruyne zag een hard schot worden gepareerd door Vicente Guaita, waarna de bal terechtkwam bij Bernardo Silva. De Portugees wachtte echter te lang, waardoor de kans in rook opging. Na bijna een halfuur spelen op Selhurst Park probeerde De Bruyne het met een volley, uit een afgemeten voorzet van João Cancelo. Een doelpunt leverde het de Belgische spelmaker niet op.

58. HOW!?!?! City looked certain to score as @DeBruyneKev strikes the foot of the post - it comes out to @Mahrez22 who's rebounded effort was tipped over! ?? 0-0 ?? | #ManCity — Manchester City (@ManCity) March 14, 2022

Slechts een minuut later was het Cancelo die dicht bij een treffer was voor Manchester City. Zijn afstandsschot kwam op de paal terecht en in de rebound knalde Aymeric Laporte over, tot afgrijzen van alles en iedereen bij the Citizens. Met 33 minuten op de klok miste Silva de bal, maar kreeg Riyahd Mahrez nog wel een goede kans op 0-1. Het was andermaal Guaita die Palace op de been hield. In de slotminuut van de eerste helft in Zuid-Londen schoot Mahrez de bal over het doel van de thuisclub. Geen doelpunten dus halverwege, ondanks het duidelijke overwicht van Manchester City.

In de 58ste minuut was het De Bruyne die de paal raakte, met Mahrez die met zijn rebound werd gestuit door de uitstekend keepende Guaita. De frustratie bij Manchester City groeide, zeker toen Jack Grealish de bal in minuut 71 panklaar legde voor Silva. De middenvelder faalde voor een haast open doel en Palace ontsnapte wederom. De lijstaanvoerder uit Manchester bleef tot het bittere einde vechten voor de bevrijdende 0-1, die er tot ergernis van Guardiola en consorten niet meer kwam, ondanks 74 procent aan balbezit na rust. Eerder dit seizoen wist men overigens ook niet te winnen van Palace, dat in het Etihad Stadium met 0-2 zegevierde. Met nog negen Premier League-duels voor de boeg heeft Manchester City de strijd om de Engelse titel onbewust weer een stukje spannender gemaakt. De falende koploper treft concurrent Liverpool overigens op 10 april.