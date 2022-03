Uitgevallen Karim Benzema leidt Real naar belangrijke zege in titelrace

Real Madrid heeft maandagavond in LaLiga een comfortabele zege geboekt op bezoek bij Real Mallorca. Dankzij een treffer van Vinicius Junior en een dubbelslag van Karim Benzema boekte de Koninklijke na rust een ruime overwinning: 0-3. Door de zege komt Real op 66 punten uit 28 duels en wordt de voorsprong op Sevilla vergroot naar tien punten.

Carlo Ancelotti wijzigde zijn basiself tegen Real Mallorca ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Paris Saint-Germain (3-1) op vijf posities. Onder anderen Luka Modric en Marco Asensio kregen rust. De van een schorsing terugkeerde Casemiro begon net als Rodrygo vanaf het eerste fluitsignaal. De wedstrijd werd in het eerste bedrijf veelvuldig onderbroken vanwege de nodige overtredingen, wat het spel niet bepaald ten goede kwam. Mallorca slaagde er hierdoor relatief eenvoudig in om de Madrilenen weg te houden van het eigen doel.

De bezoekers kwamen voor rust met de schrik vrij, nadat Ángel Rodríguez aan de aandacht van de defensie ontsnapte. Nacho Fernández kon met een knappe sliding een een serieuze mogelijkheid voor de thuisploeg voorkomen, waarna Pablo Maffeo de bal oppikte en de buitenkant van de paal trof. Real kreeg de voorsprong uiteindelijk na rust in de schoot geworpen door Iddrisu Baba, die slordig balverlies leed vlak voor zijn eigen zestienmetergebied. Benzema kon simpel meegeven aan Vinicius. De aanvaller schoof de bal vervolgens simpel onder doelman Sergio Rico door: 0-1.

Het duel werd in het laatste kwartier in het slot gegooid door Benzema, die zijn waarde voor Real eens te meer bewees. De Fransman legde na een counter opnieuw breed op Vinicius.

Brian Oliván ontnam de rappe aanvaller hierna een honderd procent scoringskans door hem in het doelgebied met twee handen in de rug naar de grond te duwen. Benzema toonde zich vervolgens vanaf de strafschopstip uiterst koel door Rico de verkeerde hoek in te sturen: 0-2. Luttele minuten later tekende hij ook voor zijn tweede treffer van de avond door een voorzet van invaller Marcelo in de lange hoek binnen te koppen koppen: 0-3. Een smet op de zege was uiteindelijk het uitvallen van Benzema, die zich in de slotfase moest laten vervangen vanwege een blessure aan de kuit.

