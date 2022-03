‘Strijd om Memphis Depay barst los: eerste aanbieding komt uit Engeland’

Maandag, 14 maart 2022 om 22:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:46

De kans is aanwezig dat Memphis Depay slechts een seizoen in dienst is van Barcelona. De Spaanse journalist Gerard Romero meldt maandagavond namelijk via zijn Twitch-kanaal dat het management van de Nederlandse aanvaller is benaderd door Tottenham Hotspur en dat er een eerste aanbieding is neergelegd vanuit Londen bij Barcelona. Het is nog niet bekend hoeveel geld Tottenham wil neerleggen voor de Oranje-international. Het contract van Depay in Barcelona loopt na dit seizoen nog een jaar door.

Tottenham is al bezig met de voorhoede voor volgend seizoen, daar er door het bestuur rekening wordt gehouden met het vertrek van aanvalsleider Harry Kane. De topschutter is geregeld in verband gebracht met Manchester City, dat een deal met Kane vorig jaar zomer op het laatste moment in het water zag vallen. Tottenham is volgens Romero ook geïnteresseerd in centrale verdediger Clément Lenglet. The Spurs namen in de voorbereiding op deze jaargang nog Emerson Royal over van Barcelona.

In diverse Spaanse media is reeds gemeld dat Barcelona bereid is om Depay deze zomer te verkopen en Tottenham hoopt te kunnen profiteren van die situatie. Wat ook meespeelt zijn de winterse versterkingen van Barcelona: Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Adama Traoré. Hierdoor zie het uitzicht op speeltijd voor Depay onder trainer Xavi steeds minder worden, zo klinkt het vanuit Spanje. Sport meldde in februari nog dat de aanvaller al gesprekken zou hebben gevoerd met afvaardigingen van Juventus en Internazionale.

Depay werd enkele jaren geleden al eens in verband gebracht met Tottenham, toen hij nog onder contract stond bij Olympique Lyon. Destijds bleef een overgang richting de Premier League uit. Depay koos vorig jaar voor Barcelona in een voor de club lastige periode. Enkele maanden na zijn komst werd Ronald Koeman ontslagen, met Xavi als diens opvolger in de dug-out. De aanvaller keerde onlangs terug na een absentie vanwege blessureleed. Hij werd zondag tegen Osasuna (4-0 overwinning) als invaller gebruikt door Xavi.