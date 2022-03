Maduro slaat aanbod voor terugkeer bij Groningen af vanwege andere plannen

Maandag, 14 maart 2022 om 22:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:24

Hedwiges Maduro heeft een aanbod om volgend seizoen als assistent-trainer bij FC Groningen aan de slag te gaan afgeslagen, zo weet Voetbal International. Frank Wormuth volgt komend seizoen bij de Trots van het Noorden Danny Buijs op. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus had Maduro graag toegevoegd aan de technische staf van de Duitse oefenmeester.

FC Groningen maakte eind 2021 bekend dat de club na dit seizoen afscheid neemt van hoofdtrainer Danny Buijs. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd, net als dat van diens assistent Adrie Poldervaart. De verwachting is dat zijn andere assist Alfons Arts wel aan de club verbonden blijft. Maduro is momenteel trainer van Almere City Onder 21 en technisch directeur Mark-Jan Fledderus had de voormalig profvoetballer graag verleid om terug te keren bij FC Groningen. Voetbal International schrijft dat hij de club echter heeft laten weten dat hij ‘andere plannen’ heeft.

Maduro kwam tussen 2015 en 2017 tot 43 officiële wedstrijden voor FC Groningen. De oud-speler van onder meer Ajax en Valencia liet Groningen na twee seizoenen achter zich om bij het Cypriotische Omonia Nicosia zijn voetbalcarrière af te sluiten. Naast zijn werkzaamheden als trainer van Almere City Onder 21 is Maduro ook werkzaam als analist bij ESPN.