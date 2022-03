Feest compleet voor FC Emmen: derde periode én nieuwe koploper

Maandag, 14 maart 2022 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:13

FC Emmen is enigszins verrassend winnaar geworden van de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Op eigen veld werd koploper FC Volendam op een forse nederlaag getrakteerd: 4-1. Emmen stijgt hierdoor op de laatste speeldag in de derde periode naar plaats een, daar FC Eindhoven, tot vandaag de lijstaanvoerder in deze periode, thuis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen ADO Den Haag. Uiteraard was het na afloop groot feest in het stadion van het zegevierende Emmen, dat nu ook koploper is in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen - FC Volendam 4-1

De bezoekers werden in de eerste helft totaal overrompeld door FC Emmen. Na een kwartier wist de thuisploeg de ban te breken, toen Rui Mendes van zijn directe tegenstander wegdraaide en de 1-0 binnenschoot. FC Volendam keek vervolgens tegen een ruimere achterstand aan, nadat Reda Kharchouch met een stiftje de uitkomende doelman Filip Stankovic verschalkte: 2-0. Emmen besliste de wedstrijd uiteindelijk al voor rust. Miguel Araujo was eerst met het met hoofd trefzeker uit een vrije trap van Jasin Assehnoun, waarna Kharchouch met zijn tweede van de avond voor de 4-0 aantekende. In het tweede bedrijf was Daryl van Mieghem verantwoordelijk voor de de eretreffer van de Volendammers. De vleugelaanvaller bepaalde de eindstand op 4-1 door op aangeven van Dean Ruben James binnen te werken.

Vreugde bij FC Emmen na weer een treffer tegen FC Volendam.

FC Den Bosch - Jong PSV - 3-2

Binnen één minuut en zeventien seconden was de voorsprong voor de Eindhovenaren al een feit. Met een half uur op de klok verdubbelde de beloftenploeg van PSV de marge. Een voorzet van Johan Bakayoko werd overtuigend in het dak van het doel geschoten door Ismael Saibari: 0-2. FC Den Bosch creëerde op slag van rust kans op kans. De verdiende aansluitingstreffer kwam er uiteindelijk blessuretijd. Ryan Leijten kreeg de bal voor zijn voeten en schoot met een geplaatst schot van buiten het zestienmetergebied raak: 1-2. De Bosschenaren brachten de stand vroeg in de tweede weer in evenwicht dankzij Nikolaj Möller, die na twee pogingen een voorzet van Jeremy Cijntje binnenliep: 2-2. Dino Halilovic maakte de comeback van de Bosschenaren in de slotfase zelfs helemaal compleet door een bal uit een hoekschop tegen de touwen te schieten: 3-2.

FC Dordrecht - TOP Oss 1-0

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om tot uitgespeelde kansen te komen. Het eerste gevaar kwam halverwege de eerste helft op naam van Kyvon Leidsman, die namens de bezoekers de paal trof. Buitenspel stond luttele minuten later de openingstreffer van FC Dordrecht in de weg. Voor rust kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong via Stijn Meijer. De spits werd bediend door Jacky Donkor en ditmaal bleef de vlag wel omlaag: 1-0. De treffer van Meijer bleek na negentig minuten voor de Schapekoppen voldoende voor de volle buit.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 1-1

De toeschouwers kregen in het in het Jan Louwers Stadion een matte openingsfase voorgeschoteld. De eerste kans die ADO Den Haag na ruim twintig minuten kreeg, werd daarentegen direct omgezet in een doelpunt, toen een voorzet van Boy Kemper werd teruggekopt door Thomas Verheydt op Sem Steijn. Voor de aanvallende middenvelder was het vervolgens een koud kunstje om binnen te tikken: 0-1. FC Eindhoven wist dat het door de achterstand twee goals nodig had om zich te verzekeren van winst van de periodetitel. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg uiteindelijk langszij via Joey Sleegers, die een afgemeten voorzet van Justin Ogenia binnenknikte: 1-1. FC Eindhoven kon hierna bijna van voor af aan beginnen, maar kwam goed weg toen Jamal Amofa de lat trof. De ploeg van trainer Rob Penders moest de periodetitel uiteindelijk aan FC Emmen laten, omdat een winnende treffer in de slotfase uitbleef.

Helmond Sport - VVV-Venlo 0-3

Carl Johansson tekende in de slotminuut van de eerste helft voor de openingstreffer van de bezoekers uit Noord-Limburg. In de tweede helft maakte Helmond Sport een goede indruk, maar het was juist VVV dat verder uitliep. Na ruim een uur spelen verzorgde Nick Venema de tweede Venlose treffer en de aanvalsleider verdubbelde zijn aantal van de avond met nog tien minuten op de klok. Voor de thuisploeg zat er zelfs geen eretreffer meer in.

De mooiste goal van de avond komt op naam van Mohamed Taabouni ????#MVVJAZ pic.twitter.com/9tvQmqoKfD — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2022

MVV Maastricht - Jong AZ 2-3

Iman Griffith brak de ban voor AZ in de beginfase met een rake knal van circa twintig meter. MVV rechtte de rug, al duurde het wel tot tien minuten na rust voordat de 1-1 op het scorebord verscheen. De doelpuntenmaker was Sven Blummel. Via Orhan Dzepar kwam MVV zelfs op voorsprong. Het slotakkoord was echter voor Jong AZ, dat op gelijke hoogte wist te komen door het eerste profdoelpunt van Mexx Meerdink. De winnende treffer kwam kort voor tijd via de voet van Mohamed Taabouni, die op schitterende wijze uitgroeide tot matchwinner met een heerlijke knal in de linkerbovenhoek.

Roda JC Kerkrade - De Graafschap 2-0

De start van Roda JC was voortvarend, al was daar wel hulp bij nodig van De Graafschap-doelman Hidde Jurjus. Hij verkeek zich volledig op een voorzet van Dylan Vente, waarna de vrijstaande Patrick Pflücke keihard raak schoot: 1-0. Pas met nog zeventien minuten op de klok tekende Vente voor de tweede treffer, alweer zijn achttiende van het seizoen. Zijn rake kopbal kwam na een uitstekende voorzet van de uitblinkende Pflücke. Een slotoffensief van het povere De Graafschap bleef uit, waardoor de drie punten in Kerkrade bleven.

Telstar - NAC Breda 1-4

De zesde overwinning voor NAC kreeg gestalte in Velsen-Zuid, al moest wel eerst een achterstand worden weggewerkt. Roscello Vlijter knalde in twee instanties raak in de tiende minuut, nadat Telstar een hoekschop had gekregen. Odysseus Velanas tekende voor de gelijkmaker van de bezoekers in minuut negentien, na een goede actie van Jeredy Hilterman. Daarna denderde NAC door naar een grote overwinning. Ezechiel Banzuzi gooide er een paar schoren uit, om vervolgens Hilterman in staat te stellen om de 1-2 te maken. Velanas vergrootte de voorsprong met nog ruim twintig minuten te spelen. In de derde minuut van blessuretijd bepaalde Boris van Schuppen de eindstand op 1-4.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 30 20 4 6 29 64 2 FC Volendam 30 18 9 3 25 63 3 Excelsior 30 18 4 8 28 58 4 FC Eindhoven 30 17 6 7 24 57 5 Jong Ajax 30 16 5 9 14 53 6 Roda JC Kerkrade 30 14 10 6 25 52 7 ADO Den Haag 28 17 4 7 19 49 8 NAC Breda 30 13 9 8 15 48 9 De Graafschap 30 13 8 9 9 47 10 VVV-Venlo 30 12 4 14 -2 40 11 Jong PSV 29 10 5 14 0 35 12 FC Den Bosch 30 10 3 17 -22 33 13 Jong AZ 30 9 5 16 -11 32 14 TOP Oss 30 8 7 15 -10 31 15 Telstar 29 6 11 12 -23 29 16 Almere City FC 30 7 8 15 -14 29 17 FC Dordrecht 30 7 8 15 -22 29 18 Jong FC Utrecht 30 8 4 18 -25 28 19 MVV Maastricht 30 8 2 20 -32 26 20 Helmond Sport 30 6 6 18 -27 21