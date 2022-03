Ten Hag dolt over Pasveer: ‘Gek niet, maar keepers en linksbuitens, hè?’

Maandag, 14 maart 2022 om 21:32 • Rian Rosendaal

Dat de band tussen Erik ten Hag en Remko Pasveer goed is, komt maandagavond goed tot uiting in Rondo van Ziggo Sport. De trainer en de geblesseerde doelman zijn namelijk bijzonder complimenteus naar elkaar toe. De in de Johan Cruijff ArenA aanwezige Ten Hag kan het tijdens het gesprek over Pasveer niet laten om een plaagstootje uit te delen aan de ervaren sluitpost.

Ten Hag legt tijdens het interview vanuit Amsterdam uit wat Pasveer zo geschikt maakt voor Ajax. "Zijn ervaring inbrengend, hij past überhaupt in het profiel van de Ajax-keeper. Het is een meevoetballende keeper, maar vooral ook een keeper die zijn werk doet vanuit preventie. En dat heeft hij op een uitstekende manier ingevuld. Hij heeft heel veel rust gebracht in de laatste linie. En op momenten dat hij er moest staan, ook in één tegen één-situaties, stond hij zijn mannetje. Daar heeft hij gewoon een heel goede bijdrage gehad en het is ontzettend vervelend voor Ajax en zeker voor hem, dat hij nu moet afhaken", doelt de coach op de blessure die Pasveer nog diverse weken aan de kant houdt.

‘Linksbuitens en keepers, toch een apart slag volk he…’ ??@AFCAjax-coach Erik ten Hag knipoogt naar Remko Pasveer!#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/JzW2hVuBmz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 14, 2022

De trainer van Ajax heeft de 38-jarige Pasveer zien groeien in de herfst van zijn loopbaan. "Wat je hebt gezien is dat hij op een hoger niveau is gaan acteren. En dat hij zich heel snel is gaan aanpassen aan dat niveau. Het is natuurlijk altijd afwachten, alleen was het wel duidelijk dat hij de laatste jaren bij de beste keepers in Nederland hoorde." Ten Hag krijgt daarna de vraag van de verslaggever van Ziggo Sport of Pasveer een 'beetje gek is', zoals vaak wordt gezegd over keepers. "Gek zou ik hem niet willen noemen, maar keepers en linksbuitens, hè? Dat is wel een apart slag volk, hè?

Vanuit de studio heeft Pasveer gelijk een antwoord op de kwinkslag van Ten Hag. "Ik hoor veel jongens zeggen dat ik de meest normale keeper ben die ze ooit hebben meegemaakt. Dat is toch een prima compliment, denk ik", antwoordt de Ajax-doelman. Wat volgt is een lofzang op de oefenmeester van de koploper uit Amsterdam. "k vind Erik heel direct, hij weet precies wat hij wil. Het mooie vind ik, en daar houd ik van, hij vindt de keeper echt belangrijk in de opbouw. Hij wil van achteruit opbouwen, onder volle druk. Maar daarin wordt wel het extreme risico uitgesloten."

Pasveer had kort voor zijn optreden in Rondo nog even contact met Ten Hag. "Hij is echt bezeten in zijn werk, het is bizar hoeveel uren hij maakt. Dingen zien, controle hebben over dingen, hij ziet echt alles. Hij had natuurlijk al gehoord dat ik hiernaartoe ging: 'Vanavond bij Ziggo? Ja, ja, ja…' Dan voel je wel aan hem: pas op met wat je zegt. Hij wil wel de controle hebben. Dat tekent hem ook wel en dat is ook de drive die hij heeft."