Dubbelslag Aktürkoglu bezorgt Galatasaray belangrijke zege op Besiktas

Maandag, 14 maart 2022 om 20:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:18

Galatasaray heeft Besiktas maandagavond in de Turkse Süper Lig op een nederlaag getrakteerd. Kerem Aktürkoglu zette Cim Bom voor rust met twee treffers op een comfortable voorsprong. De aansluitingstreffer van Ridvan Yilmaz namens de bezoekers kwam in de slotfase uiteindelijk te laat: 2-1. Door de zege stijgt Galatasaray naar de elfde plaats met 38 punten uit 29 duels, terwijl Besiktas met 45 punten blijft steken op een achtste plaats.

Galatasaray, waar Patrick van Aanholt in de basis begon en Ryan Babel op de bank, wist halverwege de eerste helft de ban te breken dankzij Aktürkoglu. Mostafa Mohamed worstelde zich knap langs Necip Uysal en Domagoj Vida om de bal vervolgens breed te leggen op de vleugelaanvaller van Galatasaray, die van dichtbij hard in de linkerbovenhoek binnenschoot: 1-0. Via hetzelfde recept wist de thuisploeg de marge na ruim een half uur te verdubbelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ditmaal ontfutselde Mohamed de bal van linksback Umut Meras om Aktürkoglu met een ragfijne voorzet te vinden. De clubtopscorere van Galatasaray liet doelman Ersin Destanoglu vervolgens met een harde kopbal kansloos: 2-0. De spanning in de wedstrijd werd in de slotfase nog enigszins teruggebracht, toen Iñaki Peña een houdbaar schot van Yilmaz door zijn benen liet gaan. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Besiktas echter niet.